На ексгравця Ворскли напали з ножем у Казахстані
Пап-Альюн Ндіайє
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На колишнього гравця полтавської Ворскли Папа-Альюна Ндіайє напали з ножем у Казахстані.
Про це повідомляє informburo.kz.
Ндіайє наразі виступає за казахстанський Тобол. У 28-річного француза трапився побутовий конфлікт із сусідом, у ході якого останній дістав ножа.
Попри це, конфлікт обійшовся без постраждалих. Поліція кваліфікувала справу як дрібне хуліганство та відкрила на сусіда Ндіайє адміністративну справу.
Ндіайє виступав за Ворсклу з 2019 до 2021 року. Провів 40 матчів у всіх турнірах, голів не забивав. Також захищав кольори Лорки Депортіви, Райндорфа та Шанліурфаспора. Кольори Тобола захищає з 2024 року.
Нагадаємо, Ворсклу не допустили до професійних змагань сезону-2026/27 через борги.