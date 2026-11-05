На ексгравця Ворскли напали з ножем у Казахстані

На колишнього гравця полтавської Ворскли Папа-Альюна Ндіайє напали з ножем у Казахстані.

Про це повідомляє informburo.kz.

Ндіайє наразі виступає за казахстанський Тобол. У 28-річного француза трапився побутовий конфлікт із сусідом, у ході якого останній дістав ножа.

Попри це, конфлікт обійшовся без постраждалих. Поліція кваліфікувала справу як дрібне хуліганство та відкрила на сусіда Ндіайє адміністративну справу.

Ндіайє виступав за Ворсклу з 2019 до 2021 року. Провів 40 матчів у всіх турнірах, голів не забивав. Також захищав кольори Лорки Депортіви, Райндорфа та Шанліурфаспора. Кольори Тобола захищає з 2024 року.

Нагадаємо, Ворсклу не допустили до професійних змагань сезону-2026/27 через борги.