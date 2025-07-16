Я вимушений був залишити Україну: Любенович – про погрози з боку агентів

Колишній тренер Ворскли Желько Любенович через погрози агентів змушений був не тільки залишити достроково клуб, а й виїхати з України.

Про це фахівець розповів у коментарі Tribuna.com.

"Причина – та, яку назвав один зі журналістів, Михайло Співаковський. Те, що агенти, які запропонували мене та привели в клуб, почали погрожувати – кого я повинен підписати, а кого ні.

Я поговорив з керівництвом – воно спробувало мені допомогти у цій ситуації. Але разом прийняли рішення, що найкращим кроком буде поїхати з країни. Я вважаю, що погрози були достатньо серйозними, щоб я покинув країну. Наразі я перебуваю на Батьківщині", – повідомив Любенович.

Як повідомлялося раніше, агенти, які презентували Любеновича у Ворсклі, які мали захищати його інтереси, в якийсь момент почали нав’язувати головному тренеру своє бачення розв'язання кадрових питань, а також погрожували йому.

Любенович очолив Ворсклу 24 червня. 43-річний сербський фахівець підписав із полтавським клубом однорічний контракт. Він так і не встиг провести жодного офіційного матчу на посаді головного тренера команди.