У ЗМІ повідомили справжню причину звільнення Любеновича з Ворскли

Вже колишній головний тренер Ворскли Желько Любенович зумів протриматися на посаді наставника полтавської команди лише 17 днів. За офіційною версією, він покинув клуб за сімейними обставинами.

Проте за інформацією UA-Футбол, ця версія не відповідає дійсності.

Зазначається, що справжньою причиною звільнення стали розбіжності між керівництвом клубу та спеціалістом щодо комплектування команди.

Любенович хотів серйозного підсилення для Ворскли, яка за це літо втратила низку ключових гравців. У клубі ж наполягали на тому, що потрібно працювати з молодими футболістами та вільними агентами.

Любенович очолив Ворсклу лише 24 червня. 43-річний сербський фахівець підписав із полтавським клубом однорічний контракт. Він так і не встиг провести жодного офіційного матчу на посаді головного тренера Ворскли.

Наразі тимчасово виконувати обов'язки головного тренера будуть експомічники сербського наставника – Валерій Куценко та Дмитро Стойко, які разом працювали в Гірник-Спорт.

Останніми днями Ворсклу покинули два іменитих ветерани команди – Ігор Пердута та Олександр Скляр.