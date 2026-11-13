СК Полтава заблокував проведення дитячих матчів Ворскли на стадіоні імені Бутовського

Дитячі команди полтавської Ворскли U-14 та U-16 не змогли провести домашні матчі проти однолітків із харківського Металіста на стадіоні Ворскла імені Олексія Бутовського. Причиною стало заперечення з боку СК Полтава, який орендує арену та власним коштом утримує футбольне поле.

Про це повідомляє Полтавщина Спорт.

Поєдинки мали відбутися в межах 10-го туру Національної ліги майбутнього. У Ворсклі планували перетворити ці зустрічі на своєрідне свято під гаслом "Ворскла повертається на свій стадіон". Клуб навіть підготував афіші та анонсував матчі 3 листопада. Однак уже за два дні повідомив про зміну місця проведення.

Офіційною причиною скасування поєдинків на стадіоні імені Бутовського у Ворсклі назвали погіршення безпекової ситуації в Полтаві та районі через повітряні тривоги.

Водночас, президент СК Полтава Сергій Іващенко підтвердив, що виступав проти проведення дитячих зустрічей на головній арені міста.

"Не було б жодних проблем, якби цей матч проходив, скажімо у вересні. Але зараз коли ми увійшли у листопад, погода змінилася, вночі трапляються заморозки. СК Полтава зараз не лише орендар стадіону і поля, ми його ще й власним коштом утримуємо і доглядаємо. Погода погіршується, і через тиждень після тих матчів у нас календарна гра проти Агробізнеса з Волочиська. За тиждень при такій погоді було б просто неможливо. Тому так, це правда що я був категорично проти. Повторюся – якби надворі був не листопад, а вересень чи літо – не було б жодних питань. Тут немає нічого особистого", – сказав Іващенко.

Зазначимо, що влітку 2025 року між клубами вже виникав спір через стадіон. Тоді СК Полтава вийшов в УПЛ та заявив стадіон імені Олексія Бутовського як домашню арену. Проти цього виступило керівництво Ворскли, й у підсумку "містяни" грали свої домашні матчі у Кропивницькому.