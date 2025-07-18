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Це викликало у нас підозри: Зварич розповів про "погрози", через які Лювенович пішов з Ворскли

Олексій Мурзак — 18 липня 2025, 20:49
Це викликало у нас підозри: Зварич розповів про погрози, через які Лювенович пішов з Ворскли
Желько Любенович
ФК Ворскла

Екстренер Ворскли Желько Любенович зрозумів, що не зуміє впоратися із завданням, яке було поставлене перед Ворсклою на сезон, тому покинув клуб, після чого почав звинувачувати агентів у погрозах.

Про це в інтерв'ю Українському футболу заявив Ярослав Зварич, який консультує гравців. Саме він разом з іншим консультантом Костянтином Лемішком запропонуваи полтавському клубу послуги сербського тренера.

"Любенович захотів, щоб залишився кістяк команди: Пердута, Скляр, Нестеренко, Кулач. Один з директорів Ворскли йому сказав: "Якщо хочеш, то веди з ними переговори. Клуб не може забезпечити їхні фінансові апетити". Любенович декілька разів зустрічався з цими футболістами, але домовитися не вийшло, не зійшлися по зарплаті", – розповів Зварич.

Він також повідомив, що після підписання контракту Любенович почав наполягати на трансферах декількох новачків.

"Щойно контракт був підписаний, він почав активно наполягати на підписанні кількох нових гравців – особливо одного, якого дуже хотів бачити в команді. Ми ж неодноразово пояснювали, що цей "особливий" футболіст просто не дотягує до рівня основи.

Теж саме йому сказали і директори – що не бачать цього гравця в команді, бо в нього велика зарплата і він нічим не допоможе Ворсклі. Такого висновку вони дійшли, коли подивилися на цього гравця у спарингу", – сказав консультант.

Водночас Зварич відмовився називати прізвище цього гравця, однак зізнається, що згодом засумнівався у тому, чи не хоче Любенович таким чином провернути сумнівний трансфер у Ворсклу.

"Спершу Любенович з нами погоджувався, але потім знову повертався до цієї теми і вперто просував цього гравця. Це викликало у нас серйозні підозри: чи не стоїть за цим якась не зовсім чиста історія? Чи не йдеться про спробу провернути сумнівний трансфер?

Згодом, зрозумівши, що побудувати сильну команду без фінансових вливань не вдасться, а провернути підкилимні схеми в клубі не вийде, Любенович вирішив піти раніше строку. І замість того, щоб чесно сказати, що не впорався, почав сипати голослівними звинуваченнями – мовляв, на нього тиснули, ледь не погрожували", – пояснив Зварич.

Раніше сам тренер заявив, що через погрози агентів змушений був не тільки залишити достроково клуб, а й виїхати з України.

Любенович очолив Ворсклу 24 червня. 43-річний сербський фахівець підписав із полтавським клубом однорічний контракт. Він так і не встиг провести жодного офіційного матчу на посаді головного тренера команди.

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