Це викликало у нас підозри: Зварич розповів про "погрози", через які Лювенович пішов з Ворскли

Екстренер Ворскли Желько Любенович зрозумів, що не зуміє впоратися із завданням, яке було поставлене перед Ворсклою на сезон, тому покинув клуб, після чого почав звинувачувати агентів у погрозах.

Про це в інтерв'ю Українському футболу заявив Ярослав Зварич, який консультує гравців. Саме він разом з іншим консультантом Костянтином Лемішком запропонуваи полтавському клубу послуги сербського тренера.

"Любенович захотів, щоб залишився кістяк команди: Пердута, Скляр, Нестеренко, Кулач. Один з директорів Ворскли йому сказав: "Якщо хочеш, то веди з ними переговори. Клуб не може забезпечити їхні фінансові апетити". Любенович декілька разів зустрічався з цими футболістами, але домовитися не вийшло, не зійшлися по зарплаті", – розповів Зварич.

Він також повідомив, що після підписання контракту Любенович почав наполягати на трансферах декількох новачків.

"Щойно контракт був підписаний, він почав активно наполягати на підписанні кількох нових гравців – особливо одного, якого дуже хотів бачити в команді. Ми ж неодноразово пояснювали, що цей "особливий" футболіст просто не дотягує до рівня основи.

Теж саме йому сказали і директори – що не бачать цього гравця в команді, бо в нього велика зарплата і він нічим не допоможе Ворсклі. Такого висновку вони дійшли, коли подивилися на цього гравця у спарингу", – сказав консультант.

Водночас Зварич відмовився називати прізвище цього гравця, однак зізнається, що згодом засумнівався у тому, чи не хоче Любенович таким чином провернути сумнівний трансфер у Ворсклу.

"Спершу Любенович з нами погоджувався, але потім знову повертався до цієї теми і вперто просував цього гравця. Це викликало у нас серйозні підозри: чи не стоїть за цим якась не зовсім чиста історія? Чи не йдеться про спробу провернути сумнівний трансфер?

Згодом, зрозумівши, що побудувати сильну команду без фінансових вливань не вдасться, а провернути підкилимні схеми в клубі не вийде, Любенович вирішив піти раніше строку. І замість того, щоб чесно сказати, що не впорався, почав сипати голослівними звинуваченнями – мовляв, на нього тиснули, ледь не погрожували", – пояснив Зварич.

Раніше сам тренер заявив, що через погрози агентів змушений був не тільки залишити достроково клуб, а й виїхати з України.

Любенович очолив Ворсклу 24 червня. 43-річний сербський фахівець підписав із полтавським клубом однорічний контракт. Він так і не встиг провести жодного офіційного матчу на посаді головного тренера команди.