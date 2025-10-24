Шовковський – про результати Динамо: Ситуація в Україні накладає відбиток на багато чого

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський висловився про поразку від Самсунспора в матчі другого туру Ліги конференцій.

Слова наставника передає пресслужба киян.

" Давайте будемо відвертими: хто б що не говорив, а ситуація, яка склалася у нас в країні, накладає свій відбиток на багато чого. Я перестав про це говорити, тому що й так нас багато критикують за те, що ми перекладаємо наші невдачі на те, що відбувається в Україні. Але відверто кажучи, це не можна пропустити повз увагу чи не дивитися на це.

До нас не хочуть їхати гравці, які можуть підсилити команду або вимагають якісь шалені та нереальні в наших реаліях зарплати", – розповів Шовковський.

Також фахівець висловився про відтік молодих футболістів у 2022 році.

" Дуже непросто бути конкурентоспроможними, розраховуючи лише на свою академію. Коли у 2022 році почалася війна, багато хлопців з нашої ДЮФШ залишили територію України й зараз успішно грають в Іспанії, Італії Німеччині та інших країнах. Це ті гравці, які мали підсилювати Динамо та бути в основній команді. Сьогодні ситуація дуже непроста не лише для футболу, а й для всієї країни. Це очевидні моменти, але я перестав про них говорити, бо вже усім набридло. Тому я намагаюся говорити безпосередньо про якість гри", – резюмував тренер Динамо.

Зазначимо, що за підсумками гри "біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.

