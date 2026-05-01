Українське Класичне, Карпати екзаменують ЛНЗ, медальний матч у Житомирі: анонс 26 туру УПЛ

Чемпіонат України сезону 2025/26 наближається до розв'язки. На верхніх щабелях таблиці триває вирішальна боротьба за медалі, а внизу – за збереження прописки в еліті. Проте головною подією туру та всієї весняної частини турніру стане українське Класичне, яке ніколи не втрачає актуальності.

"Чемпіон" підготував прев'ю 26-го туру УПЛ, розібравши ключові інтриги.

П'ятниця, 1 травня

15:30. Полтава – Кривбас

Субота, 2 травня

13:00. Олександрія – Колос

15:30. Верес – Епіцентр

18:00. Карпати – ЛНЗ

Неділя, 3 травня

13:00. Оболонь – Кудрівка

15:30. Металіст 1925 – Полісся

18:00. Динамо – Шахтар

Понеділок, 4 травня

18:00. Рух – Зоря

Найгірший захист ліги протистоятиме одній з найкращих атак

Програму 26-го туру УПЛ відкриє поєдинок у Кропивницькому, де зустрінуться Полтава і Кривбас. Підопічні Патріка ван Леувена у попередньому турі забили п'ять голів у ворота Динамо, але не зуміли втримати перемогу.

За кількістю забитих голів у чемпіонаті криворіжці поступаються лише трьом командам – Шахтарю, Динамо і Поліссю. Тож у наступному матчі можна очікувати результативної гри, адже одна з найкращих атак ліги зіграє проти найгіршого захисту. У номінальних господарів гру пропустять Денис Галенков та Ілля Ухань, а у Кривбаса не зіграє венесуельський опорник Андрусв Араухо.

ФК Кривбас

Останній шанс Олександрії

Срібний призер минулого чемпіонату ризикує з гуркітом вилетіти з УПЛ, якщо зазнає поразки від Колоса. До речі, безвиграшна серія містян триває вже 18 матчів. Востаннє Олександрія перемагала 27 вересня 2025 року.

Протилежна ситуація в Колоса, який не програє п'ять останніх поєдинків. Ба більше, ковалівці у 24-му турі перемогли одного з лідерів чемпіонату – черкаський ЛНЗ.

У першому колі суперники зіграли внічию (1:1). Проте навіть такий підсумок не влаштує підопічних Володимира Шарана, які відчайдушно борються за виживання.

ФК Колос

Нестабільний Верес проти амбітного Епіцентра

Зустріч середняків УПЛ обіцяє бути доволі цікавою. Рівненська команда не тішить результатами у весняній частині чемпіонату, але перед власними вболівальниками завжди грає натхненно.

У Вереса гру з Епіцентром пропустить вінгер Владислав Шарай, який має перебір жовтих карток. Підопічні Сергія Нагорняка практично вирішили завдання збереження прописки в УПЛ, а тепер ще й можуть поборотися за місце в десятці.

ФК Епіцентр

Принципова гра для тренерів ЛНЗ і Карпат

Один із центральних матчів туру закриватиме суботню ігрову програму. У Львові зустрінуться місцеві Карпати та ЛНЗ. Для обох наставників ця гра буде особливою.

У команді Віталія Пономарьова багато вихованців львівського футболу. 52-річний наставник свого часу навіть міг очолити "левів".

Його візаві, Фран Фернандес, зумів вивести команду з кризи на початку весняної частини та уникнути відставки. Наразі безпрограшна серія "зелено-білих" триває вже 7 матчів.

У першому колі принципові суперники поділили очки, тож такий підсумок можна очікувати і в другій зустрічі.

Андеркард Класичного

Найцікавіші матчі туру відбудуться в неділю. Перед Класичним у столиці зіграють Оболонь і Кудрівка. На кону стоятиме рятівне місце над зоною перехідних матчів. "Пивовари" мають усі можливості взяти реванш за поразку в першому колі та залишити команду з Чернігівщини на 13-й сходинці.

ФК Кудрівка

Співголовним поєдинком, якщо використовувати боксерську термінологію, стане гра в Житомирі. Поразка позбавить Металіст 1925 шансів на "бронзу" та місця в єврокубках.

Команди приблизно рівні за складом та можливостями. У першому колі суперники не визначили сильнішого, зігравши внічию (0:0). Команді Руслана Ротаня потрібно перемагати, щоб не залежати від результату Класичного.

ФК Полісся

Всеукраїнське дербі на десерт

За п'ять турів до завершення чемпіонату вже зрозуміло, що чинний володар титулу не зумів його захистити. Лише за фантастичного сценарію Шахтар не виграє золоті медалі.

Однак Класичне на те й Класичне, що воно не залежить від розташування принципових суперників у турнірній таблиці. На користь Динамо може зіграти складний графік Шахтаря, який гратиме на третій день після півфіналу Ліги конференцій.

ФК Шахтар

Арда Туран вимушений буде робити ротацію складу, щоб приберегти провідних гравців. А от Ігорю Костюку доведеться вирішувати проблему правого флангу, адже гру пропустить Назар Волошин, а забивний ветеран Андрій Ярмоленко не може витримати 90 хвилин напруженого поєдинку.

У першому колі тріумфували "гірники" (3:1). Це додасть додаткової мотивації "біло-синім" взяти реванш за поразку.

Рух не впорався з новими викликами

В останньому матчі туру Зоря завітає до Львова, де зіграє проти Руху. "Жовто-чорні" навесні заробили лише одне очко, ризикуючи опинитися в зоні прямого вильоту.

У поєдинку проти Зорі Іван Федик не зможе розраховувати на Дениса Підгурського. Втрата провідного опорника може дорого коштувати "знекровленому" Руху.

ФК Зоря

У першому турі підопічні Віктора Скрипника мінімально перемогли Рух (1:0). Однак наразі команди знаходяться у різних вагових категоріях.