Динамо – на дні, Шахтар розташувався в середині турнірної таблиці Ліги конференцій

За підсумком матчів другого туру основного етапу Ліги конференцій визначилося турнірне положення команд.

Зокрема українські колективи опинилися в значно різних становищах – Шахтар маючи одну перемогу та одну поразку знаходиться в середині турнірної таблиці, розташувавшись на 17 місці.

А ось у Динамо справи значно гірші. Підопічні Олександра Шовковського зазнали двох поразок у двох матчах з різницею голів 0:5, що робить киян третім з кінця колективом у нинішньому розіграші Ліги конференцій.

Гірше за Динамо наразі є лише Рапід та Абердін, які мають гіршу різницю забитих і пропущених.

Уже за два тижні, 6 листопада, Динамо зіграє проти боснійського Зрінські, який має одну перемогу в ЛК. Шахтар водночас прийматиме ісландський Брейдаблік, який має 1 очко в активі після нічиї з фінським клубом КуПС.

Турнірна таблиця Ліги конференцій