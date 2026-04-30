Тренер Крістал Пелес порівняв гранди УПЛ: Шахтар наразі трохи випереджає Динамо

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер порівняв київське Динамо та донецький Шахтар напередодні першої зустрічі з "гірниками" у півфіналі Ліги конференцій.

Наставник англійського клубу зазначив, що зазвичай обидві команди грають за схемою 4-3-3, але кияни в їх очному протистоянні змінили гру на тактику з п'ятьма захисниками. Гласнер не приховував, що таке рішення від столичного гранда стало для нього несподіванкою.

"Я завжди ставлюся до суперника з великою повагою, але, якщо чесно, вважаю, що індивідуальна якість гравців Шахтаря трохи вища, ніж у Динамо. Це видно і з турнірної таблиці української першості – здається, вони зараз випереджають їх на 15 очок. Склад Шахтаря досить цікавий: досвідчені українські гравці, збірники України – зазвичай воротар, обидва центральні захисники, опорний півзахисник – і водночас 6-7 молодих бразильців, технічних і швидких. Також варто віддати належне тренеру за те, як він усе це поєднує, – сказав Гласнер.

Коуч "орлів" відзначив гру донеччан в обороні та чітку структуру команди Арди Турана, яка грає у блоці 4-4-2, добре рухається полем, діє компактно, тому супернику завжди складно знайти вільні зони.

"Потім вони чекають на перехідні фази, використовуючи швидкість своїх гравців. Тож це буде серйозний виклик для всіх нас. Але, як на мене, Шахтар наразі трохи випереджає Динамо", – додав тренер Крістал Пелес.

Поєдинок Шахтар – Крістал Пелес розпочнеться 30 квітня о 22:00 (за київським часом). Це буде номінально домашня гра для "гірників".

Напередодні головний тренер донецького клубу Арда Туран та півзахисник команди Олег Очеретько поділилися очікуваннями перед майбутнім першим протистоянням у рамках півфіналу турніру.