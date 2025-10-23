Самсунспор – Динамо: відео голів матчу

У четвер, 23 жовтня, Динамо Київ зіграє проти турецького Самсунспора у другому турі Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Зустріч відбудеться на Самсунському стадіоні імені 19-го травня, що розташований у провінції Самсун, Туреччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, свій шлях на турнірі кияни розпочали з поразки від Крістал Пелес.

Напередодні також стало відомо, що матч проти Самсунспора пропустить легенда Динамо Андрій Ярмоленко.