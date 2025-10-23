Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Самсунспор – Динамо: відео голів матчу

Богдан Войченко — 23 жовтня 2025, 08:30
Самсунспор – Динамо: відео голів матчу
Віталій Буяльський
ФК Динамо Київ

У четвер, 23 жовтня, Динамо Київ зіграє проти турецького Самсунспора у другому турі Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Зустріч відбудеться на Самсунському стадіоні імені 19-го травня, що розташований у провінції Самсун, Туреччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, свій шлях на турнірі кияни розпочали з поразки від Крістал Пелес.

Напередодні також стало відомо, що матч проти Самсунспора пропустить легенда Динамо Андрій Ярмоленко.

відеоогляд матчів Динамо Київ Ліга конференцій Самсунспор

Динамо Київ

Маркевич назвав причину невдач Динамо
Повний лазарет: Шовковський назвав кадрові втрати перед матчем проти Самсунспора
Нещерет: У Динамо чорна полоса
У кожній ланці є сильні гравці: Шовковський – про матч проти Самсунспора
Ліга конференцій. Самсунспор – Динамо: онлайн-трансляція

Останні новини