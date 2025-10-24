Шовковський – після поразки Динамо від Самсунспора: Ви хочете, щоб я перейшов на особистості

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський висловився про поразку від Самсунспора в другому турі Ліги конференцій.

Слова фахівця передає пресслужба киян.

"Тіаре? Я не згоден, що було дві помилки, але ми не можемо виходити з роздягальні вже поступаючись 0:1. Безумовно, такі помилки впливають на дії команди та результат в цілому. Хоча за рахунку 0:1 ми мали чудову нагоду, яку потрібно було використовувати – коли ми не забили у порожні ворота. Це теж помилка, яка вплинула на підсумковий результат.

Як я вже казав, диявол ховається у дрібницях. На жаль, ці дрібниці останнім часом грають не на нашу користь. Ми припускаємося помилок як в організації оборони, так і в атаці, коли не реалізовуємо свої моменти", – розповів Шовковський.

Також тренера спитали, яких з травмованих футболістів не вистачало команді в матчі.

"Ви хочете, щоб я перейшов на особистості. Можна сказати, що не вистачало усіх гравців, можемо говорити про когось конкретно, але ситуація така, яка вона є. Безумовно, відсутність гравців не дає нам додаткових можливостей, але потрібно виходити з того, що є на цей момент", – вважає Шовковський.

Зазначимо, що за підсумками гри "біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.

Відео голів та огляд матчу Динамо з Самсунспором доступний на сайті "Чемпіон".