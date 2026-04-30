Бражко пропустить два ключові матчі Динамо в цьому сезоні

Півзахисник Динамо Київ і збірної України Володимир Бражко пропустить щонайменше десять днів через травму.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Опорник киян отримав ушкодження під час розминки перед матчем проти Кривбасу. 24-річному півзахиснику згодом було поставлено діагноз – розтягнення м'язів. Це ушкодження задньої поверхні стегна класифікується як травма першого – тобто найлегшого рівня.

Бражко майже напевно пропустить матчі 27-го та 28 турів Української Прем'єр-ліги проти Шахтаря (3 травня) та ЛНЗ (9 травня).

У поточному сезоні на рахунку Бражка 4 голи та 2 асисти в 32 матчах за Динамо в усіх турнірах. Контракт із киянами діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що півзахисник Динамо Микола Михайленко може пропустити матч проти Шахтаря.