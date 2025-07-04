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Ліону потрібно знайти 200 мільйонів євро, щоб врятуватись від вильоту з Ліги 1

Володимир Максименко — 4 липня 2025, 11:07
Ліону потрібно знайти 200 мільйонів євро, щоб врятуватись від вильоту з Ліги 1
ФК Ліон
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Ліон має шанс зберегти своє місце в елітному дивізіоні Франції, якщо зможе віднайти 200 мільйонів євро.

Про це повідомляє L`Equipe.

Клуб має негайно внести на свій рахунок 100 мільйонів євро та надати гарантії про вливання такої самої суми протягом сезону-2025/26. Зробити це потрібно до 10 липня.

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Саме на цей день заплановано апеляцію щодо пониження Ліону в класі через фінансові проблеми та боргові зобов'язання.

Нагадаємо, що Ліон та УЄФА підписали угоду про фінансовий моніторинг. І якщо клуб виграє апеляцію, він буде змушений заплатити великий штраф.

Раніше стало відомо, який колектив посяде місце Ліона у Лізі 1, якщо "ткачі" програють апеляцію.

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