Ліон сплатить чималий штраф, якщо збереже право грати у Лізі Європи

Ліон не втрачає надії зберегти своє місце в елітному французькому дивізіоні та Лізі Європи на наступний сезон, але це може дорого коштувати клубу.

Про це інформує Ouest-France.

"Ткачі" вже сплатили штраф УЄФА в межах угоди про співпрацю (12,5 мільйонів євро), але ця сума може збільшитись до 50 мільйонів у тому випадку, якщо Ліон виграє апеляцію щодо свого пониження у класі.

Якщо клуб все ж зазнає невдачі та відправиться у Лігу 2, то 12,5 млн їм ніхто не поверне, але й залишок у вигляді 37,5 млн не вимагатиме.

Минулого року Ліон повідомив про борги в розмірі близько 500 мільйонів євро. Однак консорціум Eagle Football Group, який володіє французьким клубом, задіяв кілька фінансових важелів, щоб переконати DNCG у тому, що ситуація в клубі кардинально покращилася, включаючи продаж частки Джона Текстора у Крістал Пелес і жіночій команді Ліона. Однак жоден з цих кроків не задовольнив вимоги DNCG.

У підсумку, клуб подав апеляцію на рішення керівного органу, додавши нові докази того, що фінансова ситуація в команді покращується.

До порятунку Ліона навіть долучився ПСЖ, який вирішив достроково заплатити команді за трансфер Барколя.

Нагадаємо, що Ліон також заробив на продажу Раяна Шеркі в Манчестер Сіті 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.