Визначилась доля участі Ліона в Лізі Європи
Стала відома доля участі Ліона в Лізі Європи на тлі пониження команди у класі через борги.
Про це повідомила пресслужба "ткачів".
Клуб підписав угоду з УЄФА про фінансовий моніторинг та зможе взяти участь у другому за значущістю єврокубку в сезоні-2025/26.
Втім, це можливо лише за умови успішної апеляції на рішення DNCG понизити Ліон у класі.
Минулого року Ліон повідомив про борги в розмірі близько 500 мільйонів євро. Однак консорціум Eagle Football Group, який володіє французьким клубом, задіяв кілька фінансових важелів, щоб переконати DNCG у тому, що ситуація в клубі кардинально покращилася, включаючи продаж частки Джона Текстора у Крістал Пелес і жіночій команді Ліона. Однак жоден з цих кроків не задовольнив вимоги DNCG.
У підсумку, клуб подав апеляцію на рішення керівного органу, додавши нові докази того, що фінансова ситуація в команді покращується.
До порятунку Ліона навіть долучився ПСЖ, який вирішив достроково заплатити команді за трансфер Барколя.
Нагадаємо, що Ліон також заробив на продажу Раяна Шеркі в Манчестер Сіті 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.