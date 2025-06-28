Визначилась доля участі Ліона в Лізі Європи

Стала відома доля участі Ліона в Лізі Європи на тлі пониження команди у класі через борги.

Про це повідомила пресслужба "ткачів".

Клуб підписав угоду з УЄФА про фінансовий моніторинг та зможе взяти участь у другому за значущістю єврокубку в сезоні-2025/26.

L'Olympique Lyonnais a signé un accord avec l'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA



🗞 Le communiqué 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) June 27, 2025

Втім, це можливо лише за умови успішної апеляції на рішення DNCG понизити Ліон у класі.

Минулого року Ліон повідомив про борги в розмірі близько 500 мільйонів євро. Однак консорціум Eagle Football Group, який володіє французьким клубом, задіяв кілька фінансових важелів, щоб переконати DNCG у тому, що ситуація в клубі кардинально покращилася, включаючи продаж частки Джона Текстора у Крістал Пелес і жіночій команді Ліона. Однак жоден з цих кроків не задовольнив вимоги DNCG.

У підсумку, клуб подав апеляцію на рішення керівного органу, додавши нові докази того, що фінансова ситуація в команді покращується.

До порятунку Ліона навіть долучився ПСЖ, який вирішив достроково заплатити команді за трансфер Барколя.

Нагадаємо, що Ліон також заробив на продажу Раяна Шеркі в Манчестер Сіті 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.