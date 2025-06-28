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Визначилась доля участі Ліона в Лізі Європи

Володимир Максименко — 28 червня 2025, 13:09
Визначилась доля участі Ліона в Лізі Європи
ФК Ліон
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Стала відома доля участі Ліона в Лізі Європи на тлі пониження команди у класі через борги.

Про це повідомила пресслужба "ткачів".

Клуб підписав угоду з УЄФА про фінансовий моніторинг та зможе взяти участь у другому за значущістю єврокубку в сезоні-2025/26.

Втім, це можливо лише за умови успішної апеляції на рішення DNCG понизити Ліон у класі.

Минулого року Ліон повідомив про борги в розмірі близько 500 мільйонів євро. Однак консорціум Eagle Football Group, який володіє французьким клубом, задіяв кілька фінансових важелів, щоб переконати DNCG у тому, що ситуація в клубі кардинально покращилася, включаючи продаж частки Джона Текстора у Крістал Пелес і жіночій команді Ліона. Однак жоден з цих кроків не задовольнив вимоги DNCG.

У підсумку, клуб подав апеляцію на рішення керівного органу, додавши нові докази того, що фінансова ситуація в команді покращується.

До порятунку Ліона навіть долучився ПСЖ, який вирішив достроково заплатити команді за трансфер Барколя.

Нагадаємо, що Ліон також заробив на продажу Раяна Шеркі в Манчестер Сіті 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

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