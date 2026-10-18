Ніцца зазнала поразки від Ліона, Марсель розгромив Анже у 7 турі Ліги 1

У неділю, 18 жовтня, відбулася низка матчів 7-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/2027.

Марсель оформив розгром над Анже. Гуїрі міг відзначитися дублем, але не зумів реалізувати пенальті на 59-й хвилині.

Осер впевнено здолав Гавр. Героєм зустрічі став камерунець Намасо, який забив два голи. Натомість Лорян мінімально переграв Монако завдяки 11-метровому на 61-й хвилині, який успішно реалізував Кадіу.

ФК Париж у гольовій перестрілці переміг Ренн. У першому таймі за столичний колектив оформив дубль Лопез, а вже у другій половині зустрічі двома голами відзначився Сінайоко. Гості відповіли хеттриком від Леполя, але це їх не врятувало від поразки.

У заключному протистоянні дня Ніцца не врятувалася від поразки у матчі з Ліоном, який залишився у меншості на 70-й хвилині.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

7 тур, 18 жовтня

Анже – Марсель – 2:5 (1:2)

Голи: 1:0 – 14 Рао-Лісоа, 1:1 – 37 Абделлі, 1:2 – 43 Каміссоко, 1:3 – 60 Гуїрі, 2:3 – 75 Ель-Уаззані (пен.), 2:4 – 83 Харіт, 2:5 – 85 Пайшан

Нереалізований пенальті: Гуїрі 59 (Марсель)

Гавр – Осер – 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Намасо, 0:2 – 61 Намасо, 1:2 – 66 Фофана, 1:3 – 80 Февр

Лор'ян – Монако – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 61 Кадіу (пен.)

ФК Париж – Ренн – 4:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 14 Лопез, 1:1 – 29 Леполь (пен.), 2:1 – 45+4 Лопез, 2:2 – 74 Леполь (пен.), 3:2 – 76 Сінайоко, 3:3 – 88 Леполь (пен.), 4:3 – 90+7 Сінайоко (пен.)

Ліон – Ніцца – 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 18 Вахі, 1:1 – 32 Шульц, 2:1 – 36 Тессманн

Вилучення: Накамура 70 (Ліон)

Нагадаємо, що у попередніх матчах ПСЖ з голом Забарного здійснив камбек у матчі зі Страсбургом, а Лілль зіграв унічию з Брестом.