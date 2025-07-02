Ліон на межі краху: його президент оживив Майкла Джексона, але забув про 2 тисячі євро штрафу

Футбольна влада Франції адміністративно понизила в класі один з історичних клубів Ліги 1 – Ліон.

Усе через борги – на початок 2025 року вони досягли аж 508 млн євро і далі зростали попри обіцянку президента "Ткачів" взяли процес під контроль.

Чемпіон розповідає, що буває, коли до влади стають мрійники й дилетанти.

А що, власне, сталося?

Прямо зараз це головна тема у європейських топлігах.

Ліон, один із символів французького футболу, понизили у класі до Ліги 2.

Шок!

Ще з минулого літа Національний директорат по контролю над управлінням в футболі (DNCG) вимагав від "Ткачів" скоротити видатки і збалансувати бюджет, однак клуб в особі президента Джона Текстора не реагував.

У листопаді 2024-го DNCG зробила останнє попередження – або покриваєте 175 млн дефіциту, або з наступного сезону вас в еліті не буде.

Та Текстор далі вперто робив усе навпаки.

Ніхто нічого не розумів; здавалося, що це якась закулісна домовленість.

У сезоні-2024/25 Ліон купив гравців на 148 млн, а продав на 68, при тому сумарний борг "Ткачів" виріс на 117 млн за пів року і перевищив 508 млн євро.

🚨🇫🇷 Lyon fans are currently protesting against their owner John Textor. 😤👋



"OL isn't yours, Textor get lost!", chant the fans. pic.twitter.com/3iYzT3dITS — EuroFoot (@eurofootcom) June 28, 2025

Вже після фінальної зустрічі з DNCG та лігою Текстор обіцяв, що все чудово: "Завдяки інвестиціям від наших партнерів ми отримали не лише гроші, потрібні DNCG, а й кошти, необхідні для виступу в наступних єврокубках. Наше фінансове становище значно покращилося".

Приблизно через пів години після цього інтерв'ю Ліон і покарали.

WTF?!

Як Ліон до цього докотився?

Та чисто безлад.

Ще до того, як Ліон вигнали з Ліги 1, клуб отримав заборони на трансфери від УЄФА та ФІФА за несплачені штрафи – 200 тисяч євро та 2 тисячі євро.

2 тисячі євро!

І це лише один з багатьох анекдотів часів Текстора.

Ліон двічі поспіль фінішував 6-м в Лізі 1 – так погано в ХХІ столітті ще не було ні разу.

На ринку клуб вперше виглядає "лохом". "Ткачам" втюхали Мусу Ньякате за 32 млн, і зараз він коштує 15. Ернест Нуама перебирався спочатку до Моленбека за 20 млн, і теж здувся до 15. Орель Мангаля з 23 млн схуд до 18. Саїд Бенрама переходив за 15, а продали його нещодавно до Саудівської Аравії за 12.

🤔 Lots of numbers, lots of confusion.



🔴⚪️🔵 John Textor, in talks to purchase Everton, attempting to explain Lyon’s transfer dealings. pic.twitter.com/lqFSQEoZId — Get French Football News (@GFFN) September 11, 2024

Навіть академія, чиї вихованці принесли Ліону 220 млн євро, деградує. У сезоні-2024/25 був тільки один дебютант, та й то Тео Барісік зіграв у Лізі 1 одну хвилину. В рейтингу шкіл від федерації футболу (FFF) Ліон вперше випав із топ-3, поступившись Ренну, ПСЖ й Монако.

Часті зміни тренерів, напруга – ще один атрибут Текстора. В підсумку Паулу Фонсека геть втратив розум і напав на суддю, що вилилося у 8 місяців поза лавкою і навіть роздягальнею.

"Якщо порахувати, то ми купили гравців на 145 млн, а продали на 40. Тож різниця становить 95 млн", – як вам такі слова президента?

Хоча ще точніша інша цитата Текстора: "Мені не подобається керувати компаніями. Я, знаєте, деструктивний, провокаційний, божевільний дядько".

Все це так.

Але якщо Джон знав свою проблему, то нащо керував Ліоном в ручному режимі?

А хто такий цей Текстор?

Американець.

Сокер в тих краях, може, й непопулярний, проте наразі аж 27 із 96 власників клубів топліг Європи – зі США.

𝗝𝗢𝗛𝗡 𝗧𝗘𝗫𝗧𝗢𝗥 🇺🇸 𝗗𝗘́𝗕𝗔𝗥𝗤𝗨𝗘 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗨𝗡 𝗖𝗛𝗔𝗣𝗘𝗔𝗨 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗪-𝗕𝗢𝗬 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗢𝗟-𝗣𝗦𝗚 𝗖𝗘 𝗦𝗢𝗜𝗥 😂🤠



Le divertissement. 🍿pic.twitter.com/yH8pyKQZ20 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 23, 2025

Текстор любить ковбойську шляпу й байки, як всього досягав сам, але насправді він нащадок Дюпонів – багатіїв початку ХХ століття, як Рокфеллери чи Вандербільти.

І дуже любить ризик – ще з юності, коли ледь не вбився на скейтборді.

Ось він з компаньйонами придбав розробника сайтів Art and Technology Group у 1996-му за 2,4 млн, який у 2010-му купить Oracle за 1 млрд...

...а це вже Текстор розробляє віртуальний 3D-світ з Jester Digital, що гучно збанкрутіла у 2001-му; навіть офіси кредитори забрали за борги.

"Текстор – хороший хлопець, візіонер. Але навіть у найбільш творчій і прогресивній компанії має бути людина, що рахує гроші і налагоджує процеси. А Джон це не вміє", – казав директор Jester Digital Майкл Корецкі.

У 2006-му Джон придбав і розширив до кіностудії виробника спецефектів Digital Domain; навіть кіношколу поруч у Флориді відкрив. Він хотів знімати свої фільми і залучив 115 млн на біржі, а ще 130 йому дала влада Флориди як грант.

Уявіть собі – все це він профукав лише за 10 місяців. Хіба не талант?

Вже у 2015-му цю ж Digital Domain за копійки викупили китайці – і зараз це знову провідний виробник спецефектів для Marvel, якого оцінюють в 3,5 млрд.

Ну, але й Текстор не потонув – вклався у розробника цифрових голограм Pulse Evolution, чиї копії 2Pac, Майкла Джексона, Мерилін Монро підірвали світ, а найбільше – Азію, де Джон знову став мільярдером.

Саме ці, "останні" гроші він і влив у футбол у 2020-х.

То Ліон – це не все?

Ні.

Спершу Текстор у 2021-му купив міноритарний пакет акцій англійського Крістал Пелас. Також у його власності бразильський Ботафого та бельгійський Моленбек.

Усі клуби об'єднані в Eagle Football Holdings, куди Текстор залучив інших заможних людей зі США, а сам взявся від їхнього імені управляти футбольними справами.

Сам усіма – уявляєте?

І це без стратегії, радників, навіть розуміння футболу, який в США далеко не спорт №1...

Голова правління Крістал Пелас Стів Періш розкусив Текстора першим і не продав мажоритарний пакет, усунувши американця від прийняття ключових рішень.

Що Eagle Football Holdings забула в Моленбеку – взагалі загадка. Вони навіщось перейменували клуб в Daring Brussels, не спитавши фанів, та ще й вилетіли з еліти.

22.06.2025🇧🇪Info RWDM: We RWDM supporters marched in protest against the American president of our club, John Textor. He changed the club's name and logo without consulting the fans because he thought it was better for business. Fuck Textor fuck modern football, click for more… pic.twitter.com/hmAFdQdrt7 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) June 23, 2025

Ну, а Ботафого й Ліон – історія про вічні перекоси. Перші проблеми "Ткачів" з грішми якраз і виникли тому, що Текстор так ставив на ноги бразильців. Коли ж врешті поставив і ті навіть виграли Копа Лібертадорес, проблеми з'явилися вже у Ліона, і гроші потекли в зворотньому напрямку. Хаос як він є.

При тому Ліон сприйняв це особливо болюче, бо тут ще пам'ятають часи Майкла Есьєна, Жуніньйо, Флорана Малуда, Каріма Бензема, Еріка Абідаля, які виграли 7 титулів в 2002-08 роках.

Жан-Мішель Ола був тоді власником, і це він продав клуб Текстору в 2023-му, аби більше відпочивати – йому-бо вже 76. Зараз головний дідусь Ліона дуже шкодує:

"Цілих 36 років я гарантував, що така ситуація ніколи не виникне. Я віддав усе, аби побудувати міцний, шанований, фінансово здоровий клуб. А сьогодні панує смуток".

Чи можна врятувати "Ткачів"?

Це якраз намагаються зробити у ці дні.

Апеляція подана, терміни відомі.

Eagle Football Holdings об'єднує дуже багатих людей, які через Текстора втратили гроші. Після санкцій для Ліона їхній терпець урвався, і Джона відправили геть – тепер він працюватиме лише з Ботафого.

Ліон, тим часом, очолила Мішель Канг, що стала першою в історії жінкою на чолі клубу Ліги 1. Інсайдери описують її як повну протилежність американцю – вона суха, жорстка, вдало делегує повноваження.

🏆Forbes Businesswoman cover feature: Michelle Kang (Kang Yoon-mi)



She now owns 3 top women's football clubs:

> Washington Spirit (USA)

> Olympique Lyon Féminin (France)

> London City Lionesses (UK)



Kang is currently the largest shareholder of all three. 🌍⚽ pic.twitter.com/5tJ5cYPzZI — BoiledChickenFeet Labs (@BCF_Labs) June 17, 2025

На "Люм'єрі" Мішель з'явилася в компанії ексшефа юридичного департаменту Баварії Міхаеля Герлінгера, який буде гендиром. Німця рекомендував дворазовий володар Золотого м'яча Карл-Хайнц Румменігге "за виняткову мережу контактів у світі футболу".

Всю стару команду Текстора, що допустила абсурдний бан від ФІФА, кореянка вже розігнала.

Ще у Ліоні помітили спеца із корпоративної реструктуризації Кріса Меллона; кажуть, що він готує план справжньої, не бутафорної економії. Попередньо зарплатний фонд зменшиться зі 160 млн до 79, а максимальна зарплата – з нинішніх 450,000 євро в місяць до 200,000. Корентен Толіссо, Неманья Матич й інші дорогі ветерани підуть.

Це вже серйозна розмова...

...а не обіцянки Текстора залатати дірку в бюджеті, "продавши гравців Ботафого, бо той добре виступає на КЧС".

FIFA has banned Lyon from making transfers for three windows due to a €2,000 debt owed to agents — an amount Alexandre Lacazette earned in just 3.5 hours last season.



Now the club won’t be able to sign new players until 2027. 💀 pic.twitter.com/xlgHHbV3ii — Ronnie santos Mwine Fred -official (@SantosMwine) May 27, 2025

При тому більшість Франції, навіть недруги Ліона, хотіли б, аби в них вийшло. ПСЖ вже достроково сплатив 45 млн за придбаного рік тому Бредлі Барколя, бо розуміє – Ліон потрібен і йому теж.

Французька ліга й так переживає жахливі часи.

Ще два роки тому люксембурзький авантюрист Жерар Лопес знищив професійний футбол в Бордо, який зараз в аматорах.

Сезон-2024/25 у напівживому стані закінчили Гавр, Анже та Монпельє, яким нема чим платити зарплати; вони розпускають персонал.

І далі буде ще гірше, бо в Ліги 1 нема ТБ-транслятора. DAZN платив 400 млн на сезон, але розірвав контракт, зібравши лише 500 тисяч підписників із необхідного для беззбитковості 1 млн. Популярність ліги падає, і все менше людей готові платити 85 євро в місяць, щоб її побачити. Canal Plus навіть не веде переговори, тож з нового сезону Ліга 1, ймовірно, транслюватиме сама себе, а це нові видатки на операторів, продакшн, студії.

Прихід сім'ї Арно в ФК Париж – мабуть, єдина хороша новина для чемпіонату за останні роки.

🚨🇫🇷 Lyon fans are currently protesting against their owner John Textor. 😤👋



"OL isn't yours, Textor get lost!", chant the fans. pic.twitter.com/3iYzT3dITS — EuroFoot (@eurofootcom) June 28, 2025

На цьому тлі втрачати ще й Ліон, де проблема не в клубі, а лише в особі експрезидента, – надмірна розкіш для Ліги 1.

Тому-то чекаємо від DNCG не підтвердження вироку, а поступку. Це було б правильно.

Ну, і ще превентивно співчуваємо Ботафого – Текстор-бо застарий, щоб мінятися. Сідней Гову, ще одна ексзірка "Ткачів", що зараз протестує, абсолютно правий:

"Він мене вражає знову й знову. Так багато наговорив, такими гарними словами, і нічого з того не збулося".