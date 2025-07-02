Ліон на межі краху: його президент оживив Майкла Джексона, але забув про 2 тисячі євро штрафу
Футбольна влада Франції адміністративно понизила в класі один з історичних клубів Ліги 1 – Ліон.
Усе через борги – на початок 2025 року вони досягли аж 508 млн євро і далі зростали попри обіцянку президента "Ткачів" взяли процес під контроль.
Чемпіон розповідає, що буває, коли до влади стають мрійники й дилетанти.
А що, власне, сталося?
Прямо зараз це головна тема у європейських топлігах.
Ліон, один із символів французького футболу, понизили у класі до Ліги 2.
Шок!
Ще з минулого літа Національний директорат по контролю над управлінням в футболі (DNCG) вимагав від "Ткачів" скоротити видатки і збалансувати бюджет, однак клуб в особі президента Джона Текстора не реагував.
У листопаді 2024-го DNCG зробила останнє попередження – або покриваєте 175 млн дефіциту, або з наступного сезону вас в еліті не буде.
Та Текстор далі вперто робив усе навпаки.
Ніхто нічого не розумів; здавалося, що це якась закулісна домовленість.
У сезоні-2024/25 Ліон купив гравців на 148 млн, а продав на 68, при тому сумарний борг "Ткачів" виріс на 117 млн за пів року і перевищив 508 млн євро.
Вже після фінальної зустрічі з DNCG та лігою Текстор обіцяв, що все чудово: "Завдяки інвестиціям від наших партнерів ми отримали не лише гроші, потрібні DNCG, а й кошти, необхідні для виступу в наступних єврокубках. Наше фінансове становище значно покращилося".
Приблизно через пів години після цього інтерв'ю Ліон і покарали.
WTF?!
Як Ліон до цього докотився?
Та чисто безлад.
Ще до того, як Ліон вигнали з Ліги 1, клуб отримав заборони на трансфери від УЄФА та ФІФА за несплачені штрафи – 200 тисяч євро та 2 тисячі євро.
2 тисячі євро!
І це лише один з багатьох анекдотів часів Текстора.
Ліон двічі поспіль фінішував 6-м в Лізі 1 – так погано в ХХІ столітті ще не було ні разу.
На ринку клуб вперше виглядає "лохом". "Ткачам" втюхали Мусу Ньякате за 32 млн, і зараз він коштує 15. Ернест Нуама перебирався спочатку до Моленбека за 20 млн, і теж здувся до 15. Орель Мангаля з 23 млн схуд до 18. Саїд Бенрама переходив за 15, а продали його нещодавно до Саудівської Аравії за 12.
Навіть академія, чиї вихованці принесли Ліону 220 млн євро, деградує. У сезоні-2024/25 був тільки один дебютант, та й то Тео Барісік зіграв у Лізі 1 одну хвилину. В рейтингу шкіл від федерації футболу (FFF) Ліон вперше випав із топ-3, поступившись Ренну, ПСЖ й Монако.
Часті зміни тренерів, напруга – ще один атрибут Текстора. В підсумку Паулу Фонсека геть втратив розум і напав на суддю, що вилилося у 8 місяців поза лавкою і навіть роздягальнею.
"Якщо порахувати, то ми купили гравців на 145 млн, а продали на 40. Тож різниця становить 95 млн", – як вам такі слова президента?
Хоча ще точніша інша цитата Текстора: "Мені не подобається керувати компаніями. Я, знаєте, деструктивний, провокаційний, божевільний дядько".
Все це так.
Але якщо Джон знав свою проблему, то нащо керував Ліоном в ручному режимі?
А хто такий цей Текстор?
Американець.
Сокер в тих краях, може, й непопулярний, проте наразі аж 27 із 96 власників клубів топліг Європи – зі США.
Текстор любить ковбойську шляпу й байки, як всього досягав сам, але насправді він нащадок Дюпонів – багатіїв початку ХХ століття, як Рокфеллери чи Вандербільти.
І дуже любить ризик – ще з юності, коли ледь не вбився на скейтборді.
Ось він з компаньйонами придбав розробника сайтів Art and Technology Group у 1996-му за 2,4 млн, який у 2010-му купить Oracle за 1 млрд...
...а це вже Текстор розробляє віртуальний 3D-світ з Jester Digital, що гучно збанкрутіла у 2001-му; навіть офіси кредитори забрали за борги.
"Текстор – хороший хлопець, візіонер. Але навіть у найбільш творчій і прогресивній компанії має бути людина, що рахує гроші і налагоджує процеси. А Джон це не вміє", – казав директор Jester Digital Майкл Корецкі.
У 2006-му Джон придбав і розширив до кіностудії виробника спецефектів Digital Domain; навіть кіношколу поруч у Флориді відкрив. Він хотів знімати свої фільми і залучив 115 млн на біржі, а ще 130 йому дала влада Флориди як грант.
Уявіть собі – все це він профукав лише за 10 місяців. Хіба не талант?
Вже у 2015-му цю ж Digital Domain за копійки викупили китайці – і зараз це знову провідний виробник спецефектів для Marvel, якого оцінюють в 3,5 млрд.
Ну, але й Текстор не потонув – вклався у розробника цифрових голограм Pulse Evolution, чиї копії 2Pac, Майкла Джексона, Мерилін Монро підірвали світ, а найбільше – Азію, де Джон знову став мільярдером.
Саме ці, "останні" гроші він і влив у футбол у 2020-х.
То Ліон – це не все?
Ні.
Спершу Текстор у 2021-му купив міноритарний пакет акцій англійського Крістал Пелас. Також у його власності бразильський Ботафого та бельгійський Моленбек.
Усі клуби об'єднані в Eagle Football Holdings, куди Текстор залучив інших заможних людей зі США, а сам взявся від їхнього імені управляти футбольними справами.
Сам усіма – уявляєте?
І це без стратегії, радників, навіть розуміння футболу, який в США далеко не спорт №1...
Голова правління Крістал Пелас Стів Періш розкусив Текстора першим і не продав мажоритарний пакет, усунувши американця від прийняття ключових рішень.
Що Eagle Football Holdings забула в Моленбеку – взагалі загадка. Вони навіщось перейменували клуб в Daring Brussels, не спитавши фанів, та ще й вилетіли з еліти.
Ну, а Ботафого й Ліон – історія про вічні перекоси. Перші проблеми "Ткачів" з грішми якраз і виникли тому, що Текстор так ставив на ноги бразильців. Коли ж врешті поставив і ті навіть виграли Копа Лібертадорес, проблеми з'явилися вже у Ліона, і гроші потекли в зворотньому напрямку. Хаос як він є.
При тому Ліон сприйняв це особливо болюче, бо тут ще пам'ятають часи Майкла Есьєна, Жуніньйо, Флорана Малуда, Каріма Бензема, Еріка Абідаля, які виграли 7 титулів в 2002-08 роках.
Жан-Мішель Ола був тоді власником, і це він продав клуб Текстору в 2023-му, аби більше відпочивати – йому-бо вже 76. Зараз головний дідусь Ліона дуже шкодує:
"Цілих 36 років я гарантував, що така ситуація ніколи не виникне. Я віддав усе, аби побудувати міцний, шанований, фінансово здоровий клуб. А сьогодні панує смуток".
Чи можна врятувати "Ткачів"?
Це якраз намагаються зробити у ці дні.
Апеляція подана, терміни відомі.
Eagle Football Holdings об'єднує дуже багатих людей, які через Текстора втратили гроші. Після санкцій для Ліона їхній терпець урвався, і Джона відправили геть – тепер він працюватиме лише з Ботафого.
Ліон, тим часом, очолила Мішель Канг, що стала першою в історії жінкою на чолі клубу Ліги 1. Інсайдери описують її як повну протилежність американцю – вона суха, жорстка, вдало делегує повноваження.
На "Люм'єрі" Мішель з'явилася в компанії ексшефа юридичного департаменту Баварії Міхаеля Герлінгера, який буде гендиром. Німця рекомендував дворазовий володар Золотого м'яча Карл-Хайнц Румменігге "за виняткову мережу контактів у світі футболу".
Всю стару команду Текстора, що допустила абсурдний бан від ФІФА, кореянка вже розігнала.
Ще у Ліоні помітили спеца із корпоративної реструктуризації Кріса Меллона; кажуть, що він готує план справжньої, не бутафорної економії. Попередньо зарплатний фонд зменшиться зі 160 млн до 79, а максимальна зарплата – з нинішніх 450,000 євро в місяць до 200,000. Корентен Толіссо, Неманья Матич й інші дорогі ветерани підуть.
Це вже серйозна розмова...
...а не обіцянки Текстора залатати дірку в бюджеті, "продавши гравців Ботафого, бо той добре виступає на КЧС".
При тому більшість Франції, навіть недруги Ліона, хотіли б, аби в них вийшло. ПСЖ вже достроково сплатив 45 млн за придбаного рік тому Бредлі Барколя, бо розуміє – Ліон потрібен і йому теж.
Французька ліга й так переживає жахливі часи.
Ще два роки тому люксембурзький авантюрист Жерар Лопес знищив професійний футбол в Бордо, який зараз в аматорах.
Сезон-2024/25 у напівживому стані закінчили Гавр, Анже та Монпельє, яким нема чим платити зарплати; вони розпускають персонал.
І далі буде ще гірше, бо в Ліги 1 нема ТБ-транслятора. DAZN платив 400 млн на сезон, але розірвав контракт, зібравши лише 500 тисяч підписників із необхідного для беззбитковості 1 млн. Популярність ліги падає, і все менше людей готові платити 85 євро в місяць, щоб її побачити. Canal Plus навіть не веде переговори, тож з нового сезону Ліга 1, ймовірно, транслюватиме сама себе, а це нові видатки на операторів, продакшн, студії.
Прихід сім'ї Арно в ФК Париж – мабуть, єдина хороша новина для чемпіонату за останні роки.
На цьому тлі втрачати ще й Ліон, де проблема не в клубі, а лише в особі експрезидента, – надмірна розкіш для Ліги 1.
Тому-то чекаємо від DNCG не підтвердження вироку, а поступку. Це було б правильно.
Ну, і ще превентивно співчуваємо Ботафого – Текстор-бо застарий, щоб мінятися. Сідней Гову, ще одна ексзірка "Ткачів", що зараз протестує, абсолютно правий:
"Він мене вражає знову й знову. Так багато наговорив, такими гарними словами, і нічого з того не збулося".