ПСЖ з голом Забарного здійснив камбек у матчі зі Страсбургом у 7 турі Ліги 1

У суботу, 17 жовтня, низкою матчів продовжився 7-й тур французької Ліги 1 сезону-2026/27.

На початку ігрового дня між собою зіграли Страсбург та ПСЖ. Рахунок був відкритий вже на 17-й хвилині. Джованні Рейна впевнено прорвався у карний майданчик парижан та переграв російського голкіпера Матвєя Сафонова, влучивши у правий нижній кут воріт.

Підопічні Луїса Енріке, попри очевидний статус фаворита, довго не могли відігратися. Паритет відновив український центральний захисник Ілля Забарний, забивши гол на 77-й хвилині.

Гравець збірної України вдало обрав позицію та замкнув передачу від Усмана Дембеле. Це його другий забитий м'яч у складі ПСЖ з моменту переходу. Згодом володар Золотого м'яча-2025 і сам відзначився, а Дуе також долучився до перемоги.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

7 тур, 17 жовтня

Страсбург – ПСЖ – 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Рейна, 1:1 – 77 Забарний, 1:2 – 85 Дембеле, 1:3 – 90+3 Дуе Нереалізований пенальті: Дембеле 72 (ПСЖ)

Також у межах туру заплановано ще дві зустрічі, які розпочнуться о 21:45 за київським часом. Лілль прийматиме Брест, а Труа зіграє проти Ланса.

Нагадаємо, що у стартовому матчі 7-го туру Тулуза розгромила Ле-Ман.