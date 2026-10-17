Тулуза розгромила Ле-Ман у стартовому матчі 7 туру Ліги 1

У п'ятницю, 16 жовтня, Тулуза на виїзді перемогла Ле-Ман у матчі 7-го туру Ліги 1 сезону-2026/27.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Усі голи гості забили після перерви. На 46-й хвилині рахунок відкрив Джейсен Расселл-Роу, згодом перевагу Тулузи подвоїв Арон Дьоннум, а наприкінці зустрічі остаточний рахунок встановив Каспер Тенгстедт.

Після перемоги Тулуза набрала 9 очок і піднялася на 7-ме місце. Ле-Ман має 6 балів і посідає 15-ту сходинку.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

7-й тур, 16 жовтня

Ле-Ман – Тулуза 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 46 Расселл-Роу, 0:2 – 59 Дьоннум, 0:3 – 87 Тенгстедт

Турнірна таблиця Ліги 1 Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у заключних поєдинках попереднього туру Марсель переміг Труа, Ренн розгромив Осер, а Ніцца здолала Страсбур.