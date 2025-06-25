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Стала відома заміна Ліона у Лізі 1

Олександр Булава — 25 червня 2025, 23:28
Стала відома заміна Ліона у Лізі 1
Stade de Reims

Став відомий клуб, який може замінити Ліон у французькій Лізі 1 через дискваліфікацію.

Про це повідомляє RMC Sport.

Напередодні Ліон був понижений у класі до Ліги 2 через борги, що становлять майже 500 мільйонів євро. Його у чемпіонаті Франції може замінити Реймс, який за підсумками минулого сезону посів 16-те місце та поступився Мецу у перехідних матчах.

Реймс уже пройшов перевірку фінансового регулятора та подав бюджет на наступний сезон, який був скорочений до 25–30 мільйонів євро. Попередній становив близько 60 мільйонів євро.

Однак у випадку допуску до Ліги 1, клубу потрібно буде знову пройти процедуру затвердження бюджету. Збільшення бюджету у стислі строки може стати серйозною проблемою.

Варто зазначити, що в листопаді минулого року Ліону вже погрожували переведенням до Ліги 2, якщо клуб не зможе виправити ситуацію з боргами.

Нагадаємо, що Ліон заробив на продажу Раяна Шеркі в Манчестер Сіті 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів. До того ж, семиразовий чемпіон Франції кваліфікувався до Ліги Європи наступного сезону, фінішувавши шостим у Лізі 1.

Наразі французький клуб готується оскаржити дане рішення, на це він має 7 днів.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ліон Реймс

Ліон

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