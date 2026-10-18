Усі кажуть, що це "ліга фермерів": Забарний оцінив перемогу ПСЖ і рівень чемпіонату Франції

Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний похвалив свою команду після перемоги над Страсбуром (3:1) у 7-му турі Ліги 1 сезону-2026/27, а також оцінив рівень французького чемпіонату.

Слова футболіста цитує RMC Sport.

"Страсбур – хороша команда. Звісно, непросто грати після матчів Ліги чемпіонів і повертатися до ігор чемпіонату. Але сьогодні я побачив команду, яка хотіла перемогти. Просто нам нелегко грати в Лізі 1. Усі кажуть, що це "ліга фермерів" чи щось у цьому дусі, жартують із цього приводу. Але виступати за ПСЖ у чемпіонаті Франції зовсім не просто. Тож це був складний матч для нас. Ви бачили, скільки моментів створили суперники. Вони також добре грали у футбол. Але сьогодні ми були кращими", – сказав Забарний.

Нагадаємо, що центрбек збірної України відзначився голом у ворота Страсбура. На 77-й хвилині Ілля повернув парижан у гру, зрівнявши цифри на табло 1:1. Забарний замкнув передачу з флангу від Усмана Дембеле. Цей м'яч дав поштовх команді Луїса Енріке, яка наприкінці зустрічі забила ще два м'ячі та оформила виїзну перемогу.

Цей гол Іллі став дебютним у 4-х іграх поточного сезону-2025/26.

ПСЖ після цієї звитяги набрав вже 14 балів та наразі замикає трійку лідерів французької першості.

Раніше Забарний висловився про майбутні вибори президента Франції в контексті важливості допомоги нашій державі.