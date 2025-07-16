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Любенович: Хотілося показати, що я покинув Україну не через нестачу футболістів у Ворсклі

Олексій Мурзак — 16 липня 2025, 22:50
Любенович: Хотілося показати, що я покинув Україну не через нестачу футболістів у Ворсклі
Желько Любенович
ФК Минай

Колишній тренер Ворскли Желько Любенович не збирається звертатись у футбольні органи через погрози агентів.

Про це він сказав у інтерв'ю Tribuna.com.

"Ні, не збираюся. Я навіть не знаю, до кого звернутися. Прикро, що деякі журналісти пишуть про мене, не знаючи про цю ситуацію. Бажаю, щоб вони ніколи в такій ситуації не опинилися. Не хочеться, чесно кажучи. Звідки я знаю, що ці люди потім можуть мені зробити? Тому мені краще просто закрити цю тему та рухатись далі.

Так, можливо це може повторитися з іншими тренерами. Просто я теж боюсь. Через це раніше не хотів давати інтерв’ю. Але це крик душі. Хочеться показати людям, що Любенович втік з України не через нестачу футболістів у Ворсклі, а з інших причин", – пояснив фахівець.

Раніше стало відомо, що Любенович через погрози агентів змушений був не тільки залишити достроково клуб, а й виїхати з України.

Любенович очолив Ворсклу 24 червня. 43-річний сербський фахівець підписав із полтавським клубом однорічний контракт. Він так і не встиг провести жодного офіційного матчу на посаді головного тренера команди.

Ворскла Полтава Желько Любенович

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