Любенович: Хотілося показати, що я покинув Україну не через нестачу футболістів у Ворсклі

Колишній тренер Ворскли Желько Любенович не збирається звертатись у футбольні органи через погрози агентів.

Про це він сказав у інтерв'ю Tribuna.com.

"Ні, не збираюся. Я навіть не знаю, до кого звернутися. Прикро, що деякі журналісти пишуть про мене, не знаючи про цю ситуацію. Бажаю, щоб вони ніколи в такій ситуації не опинилися. Не хочеться, чесно кажучи. Звідки я знаю, що ці люди потім можуть мені зробити? Тому мені краще просто закрити цю тему та рухатись далі.



Так, можливо це може повторитися з іншими тренерами. Просто я теж боюсь. Через це раніше не хотів давати інтерв’ю. Але це крик душі. Хочеться показати людям, що Любенович втік з України не через нестачу футболістів у Ворсклі, а з інших причин", – пояснив фахівець.