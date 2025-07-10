Протримався менше місяця. Любенович покинув Ворсклу

Желько Любенович незабаром покине посаду головного тренера полтавської Ворскли.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

За його інформацією, рішення було ухвалене вчора, 9 липня. Сьогодні 43-річний тренер попрощався з командою. Гравцям Ворскли пообіцяли, що вже завтра представлять їм нового наставника команди.

Оновлено: Пресслужба Ворскли підтвердила відхід Любеновича, ініціатором якого був сам тренер. Офіційна причина припинення співпраці – сімейні обставини.

Нагадаємо, Любенович очолив Ворсклу лише 24 червня. 43-річний сербський фахівець підписав із полтавським клубом однорічний контракт.

Любенович так і не встиг провести жодного офіційного матчу на посаді головного тренера Ворскли. Нагадаємо, за підсумками минулого сезону клуб із Полтави вилетів із УПЛ.

Останніми днями Ворсклу покинули два іменитих ветерани команди – Ігор Пердута та Олександр Скляр.