Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Протримався менше місяця. Любенович покинув Ворсклу

Олег Дідух — 10 липня 2025, 14:13
Протримався менше місяця. Любенович покинув Ворсклу
Желько Любенович
ФК Ворскла

Желько Любенович незабаром покине посаду головного тренера полтавської Ворскли.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

За його інформацією, рішення було ухвалене вчора, 9 липня. Сьогодні 43-річний тренер попрощався з командою. Гравцям Ворскли пообіцяли, що вже завтра представлять їм нового наставника команди.

Оновлено: Пресслужба Ворскли підтвердила відхід Любеновича, ініціатором якого був сам тренер. Офіційна причина припинення співпраці – сімейні обставини.

Нагадаємо, Любенович очолив Ворсклу лише 24 червня. 43-річний сербський фахівець підписав із полтавським клубом однорічний контракт.

Любенович так і не встиг провести жодного офіційного матчу на посаді головного тренера Ворскли. Нагадаємо, за підсумками минулого сезону клуб із Полтави вилетів із УПЛ.

Останніми днями Ворсклу покинули два іменитих ветерани команди – Ігор Пердута та Олександр Скляр.

Ворскла Полтава Желько Любенович

Ворскла Полтава

Слідом за Пердутою Ворсклу покинула ще одна легенда
Колишній легендарний гравець Ворскли знайшов собі новий клуб – ЗМІ
Румунський клуб планує підписати ще трьох гравців з УПЛ
Захисник Ворскли перейшов у клуб із Киргизстану
15 років у Ворсклі: легендарний гравець попрощався з клубом

Останні новини