Легендарний ексгравець Зорі розповів, чи готовий розглянути пропозицію з УПЛ

Сербський наставник Желько Любенович готовий розглянути пропозиції з УПЛ, підтвердивши свій відхід із посади головного тренера грузинської Гагри.

Його цитує Український футбол.

Наразі 45-річний фахівець не має нових пропозиції для продовження тренерської кар'єри, але не проти повернутися в Україну.

"Звісно. Ви ж знаєте моє ставлення до України. Дуже добре почуваюся в цій країні й з радістю попрацюю в ній", – заявив Любенович.

Серб очолював грузинський клуб із жовтня 2025-го, провівши на чолі команди 37 матчів.

Нагадаємо, що Любенович дуже добре знайомий українським футбольним уболівальникам. Желько із 2006-го по 2018-й рік грав в Україні, де виступав за Кривбас, Таврію, Олександрію та Зорю. Якраз у складі луганського колективу закінчив кар'єру футболіста.

Найбільше ігор у чемпіонаті України провів у футболці сімферопольської Таврії – 75 матчів (22 голи та 41 асист). Володар Кубку України у складі Таврії в сезоні-2009/10.

Після закінчення кар'єри футболіста попрацював у структурі Зорі, Минаю та Ворскли.

Раніше повідомлялося, що Роман Безус перебрався до клубу, який виступає у Другій лізі Кіпру.