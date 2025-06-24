Ворскла призначила нового головного тренера

Полтавська Ворскла призначила Желько Любеновича на посаду нового головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

43-річний сербський фахівець підписав однорічний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

До його тренерського штабу увійде Нікола Ігнятієвич, а також двоє ексгравців полтавського клубу – Валерій Куценко і Дмитро Стойко, який віднині відповідатиме за підготовку воротарів.

Останнім клубом Любеновича був Минай, який Желько очолив перед стартом другого кола сезону 2023/24. Закарпатська команда під керівництвом серба ледь не створила диво і залишилася в УПЛ, але після поразки в заключному турі від Кривбасу (0:3) вибула до Першої ліги.

Шанс залишитися в елітному дивізіоні був завдяки "турніру чотирьох", але у фіналі Минай програв Лівому Берегу (0:3) і остаточно залишився в Першій лізі на сезон 2024/25 (де в підсумку посів четверте місце в групі вибування).

Раніше повідомлялося, що полтавська команда може підписати кілька колишніх лідерів Миная, включаючи нинішніх півзахисників Зорі Владислава Вакулу та Тимура Корабліна.

Ворскла за підсумками сезону не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.