15 років у Ворсклі: легендарний гравець попрощався з клубом

Ігор Пердута попрощався з полтавською Ворсклою, за яку він провів понад 340 поєдинків.

Заяву футболіста публікує сайт клубу

"У Полтаві я проживав найкращі події в моєму житті. Тут створювалася моя родина. Зʼявилося багато друзів, хороших знайомих. І все це було в дружній родині Ворскли. Дуже люблю це місто, тут хороші люди, я почувався як вдома. У футбольному житті емоції, які були впродовж 15 років, незабутні: "бронза" чемпіонату УПЛ, два фінали Кубку України, Ліга Європи, Ліга конференцій. Звичайно, траплявся і розпач, але без цього, на жаль, неможливо. Прийшов час прощатися з моєю рідною Ворсклою, з Полтавою. Частина мого серця залишається тут", – заявив Пердута.

Футболіст приєднався до команди ще у 2010 році, але спершу виступав за другу команду. Дебютував у основі лише у 2012-му, а повноцінно почав грати за Ворсклу ще за рік.

За полтавський клуб Пердута провів 343 матчі, у яких тричі відзначився голом та віддав 33 гольові передачі. Також Ігор посідає друге місце за кількістю поєдинків за Ворсклу за всю історію.

Нагадаємо, Ворскла за підсумками сезону-2024/25 не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.

Раніше повідомлялося, що футболіст і Ворскла не змогли домовитися щодо продовження контракту.