Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Я не вірю в це, – екстренер Ворскли відреагував на фінансові проблеми у полтавському клубі

Софія Кулай — 3 березня 2026, 00:23
Я не вірю в це, – екстренер Ворскли відреагував на фінансові проблеми у полтавському клубі
Віктор Пожечевський
poltava.to

Український наставник Віктор Пожечевський відреагував на інформацію про призупинення роботи чоловічої та жіночої команди полтавської Ворскли через відсутність фінансування.

Його цитує Sport.ua.

Екстренер ворсклян розповів, що він контактує з працівниками полтавського клубу, тому він володіє пвеною інформацію про поточний стан команди. Пожечевський розповів, що футболісти отримали зарплату за грудень 2025-го та готується до другої частини сезону-2025/26.

"Я не вірю в це. Мені часто телефонують працівники ФК Ворскла, колишні футболісти й я володію певною інформацією про поточний стан справ. Знаю, що гравці одержали зарплату за грудень минулого року, що команда наполегливо готується до другої частини сезону. Так, ще є заборгованості, але про зняття з першолігової першості мова не йде.

Можливо, ці критичні повідомлення в ЗМІ для того, щоб нагадати інвесторам Ворскли про необхідність більш оперативно вирішували проблеми з фінансуванням, які часто переслідують полтавчан в останні роки. Зокрема, без ліквідації трансферного бану Ворсклі нереально розраховувати на високі місця. Висновки робіть самі", – сказав коуч.

Відзначимо, що Пожечевський двічі приходив до керма клубу – 1986-1989 та 1994-1998. Понад 180 проведених матчів на чолі Ворскли.

Захисник команди Вадим Червак вважає, що клуб не відновить участь у чемпіонаті Першої ліги.

Нагадаємо, що Ворскла після 18 турів посідає 9-те місце у турнірній таблиці другої за силою футбольної ліги України, набравши 21 бал.

У лютому 2026-го стало відомо про черговий трансферний бан для полтавського колективу від ФІФА. "Зелено-білим" заборонено реєструвати нових гравців протягом трьох наступних трансферних вікон.

Читайте також :
Полісся підписало півзахисника Карпат Федора
Ворскла Полтава

Ворскла Полтава

Думаю, команди вже не буде: футболіст Ворскли – про фінансові проблеми клубу
Президент Ворскли висловився стосовно інформації про те, що клуб призупинив роботу
Ворскла через фінансові труднощі поставила на паузу роботу клубу – ЗМІ
Металіст 1925 декласував Ворсклу, забивши у ворота чинних чемпіонок 9 "сухих" голів
Ворскла отримала черговий трансферний бан

Останні новини