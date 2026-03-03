Я не вірю в це, – екстренер Ворскли відреагував на фінансові проблеми у полтавському клубі

Український наставник Віктор Пожечевський відреагував на інформацію про призупинення роботи чоловічої та жіночої команди полтавської Ворскли через відсутність фінансування.

Його цитує Sport.ua.

Екстренер ворсклян розповів, що він контактує з працівниками полтавського клубу, тому він володіє пвеною інформацію про поточний стан команди. Пожечевський розповів, що футболісти отримали зарплату за грудень 2025-го та готується до другої частини сезону-2025/26.

"Я не вірю в це. Мені часто телефонують працівники ФК Ворскла, колишні футболісти й я володію певною інформацією про поточний стан справ. Знаю, що гравці одержали зарплату за грудень минулого року, що команда наполегливо готується до другої частини сезону. Так, ще є заборгованості, але про зняття з першолігової першості мова не йде. Можливо, ці критичні повідомлення в ЗМІ для того, щоб нагадати інвесторам Ворскли про необхідність більш оперативно вирішували проблеми з фінансуванням, які часто переслідують полтавчан в останні роки. Зокрема, без ліквідації трансферного бану Ворсклі нереально розраховувати на високі місця. Висновки робіть самі", – сказав коуч.

Відзначимо, що Пожечевський двічі приходив до керма клубу – 1986-1989 та 1994-1998. Понад 180 проведених матчів на чолі Ворскли.

Захисник команди Вадим Червак вважає, що клуб не відновить участь у чемпіонаті Першої ліги.

Нагадаємо, що Ворскла після 18 турів посідає 9-те місце у турнірній таблиці другої за силою футбольної ліги України, набравши 21 бал.

У лютому 2026-го стало відомо про черговий трансферний бан для полтавського колективу від ФІФА. "Зелено-білим" заборонено реєструвати нових гравців протягом трьох наступних трансферних вікон.