Без трансферів на 9 років: Ворскла отримала шостий поспіль бан від ФІФА

Олексій Мурзак — 15 квітня 2026, 21:40
Без трансферів на 9 років: Ворскла отримала шостий поспіль бан від ФІФА
ФК Ворскла

Полтавська Ворскла отримала шостий бан від ФІФА.

Відповідна інформація 15 квітня з'явилася на сайті асоціації.

Покарання обмежує придбання нових гравців на три трансферних вікна.

У підсумку сумарно Ворскла не може здійснювати трансфери протягом 18 трансферних вікон, що дорівнює 9 рокам.

Зазначимо, що історія з трансферними банами вже тривалий час супроводжує Ворсклу. Влітку 2025 року заборону було знято, але вже восени через невиконання фінансових зобов'язань перед колишніми гравцями команди було затверджено нові бани, про які оголошували 22 вересня, 29 жовтня, 6 та 13 листопада, а попередній бан на клуб було накладено 19 лютого.

Нагадаємо, що за результатами сезону-2024/2025 "зелено-білі" вперше в історії вилетіли з УПЛ.

Як відомо, у Ворскли були значні фінансові проблеми перед початком другої частини чемпіонату України в Першій лізі. Клуб навіть розглядав варіант зняття з першості.

ФІФА Ворскла Полтава

Ворскла Полтава

Повернення "Полтавського Мальдіні": Чеснаков став спортивним директором Ворскли
Полтава може провести наступний домашній матч у рідному місті – ЗМІ
Тренер Ворскли: Керівництво пообіцяло, що клуб дограє сезон
Жеваго: З Ворсклою відбулося рейдерське захоплення
Ворскла представила нового генерального директора

