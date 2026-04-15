Без трансферів на 9 років: Ворскла отримала шостий поспіль бан від ФІФА

Полтавська Ворскла отримала шостий бан від ФІФА.

Відповідна інформація 15 квітня з'явилася на сайті асоціації.

Покарання обмежує придбання нових гравців на три трансферних вікна.

У підсумку сумарно Ворскла не може здійснювати трансфери протягом 18 трансферних вікон, що дорівнює 9 рокам.

Зазначимо, що історія з трансферними банами вже тривалий час супроводжує Ворсклу. Влітку 2025 року заборону було знято, але вже восени через невиконання фінансових зобов'язань перед колишніми гравцями команди було затверджено нові бани, про які оголошували 22 вересня, 29 жовтня, 6 та 13 листопада, а попередній бан на клуб було накладено 19 лютого.

Нагадаємо, що за результатами сезону-2024/2025 "зелено-білі" вперше в історії вилетіли з УПЛ.

Як відомо, у Ворскли були значні фінансові проблеми перед початком другої частини чемпіонату України в Першій лізі. Клуб навіть розглядав варіант зняття з першості.