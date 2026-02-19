Ворскла отримала черговий трансферний бан

Ворскла отримала вже п'ятий трансферний бан від ФІФА за останні пів року.

Про це повідомили на сайті Міжнародної федерації футболу.

Санкції були накладені на полтавський клуб 18 лютого 2026 року. "Зелено-білим" заборонено реєструвати нових гравців протягом трьох наступних трансферних вікон.

Зазначимо, що історія з трансферними банами вже тривалий час супроводжує Ворсклу. Влітку 2025 року заборону було знято, але вже восени через невиконання фінансових зобов'язань перед колишніми гравцями команди було затверджено нові бани, про які оголошували 22 вересня, 29 жовтня, 6 та 13 листопада.

Нагадаємо, що за результатами сезону-2024/2025 "зелено-білі" вперше в історії вилетіли з УПЛ. Після першої частини нинішньої кампанії вони посідають дев'яте місце в Першій лізі.