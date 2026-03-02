Ворскла через фінансові труднощі поставила на паузу роботу клубу – ЗМІ

Через відсутність фінансування чоловіча та жіноча команди полтавської Ворскли призупинили роботу.

Про це повідомляє Суспільне Полтава з посиланням на власні джерела.

Всі процеси в клубі зупинені на невизначений термін. Офіційних заяв від керівництва "зелено-білих" наразі не було.

"Усе впирається у проблеми з інвестором і відсутність фінансових вливань. Процес в усіх командах призупинено на невизначений час. Чекають на рішення головного інвестора клубу щодо майбутнього", – повідомило джерело наближене до клубу.

Власником клубу є Костянтин Жеваго, який перебуває під санкціями Ради національної безпеки й оборони України, а також є фігурантом декількох кримінальних проваджень.

У лютому полтавський колектив отримав вже п'ятий трансферний бан від ФІФА за останні пів року. "Зелено-білим" заборонено реєструвати нових гравців протягом трьох наступних трансферних вікон.

Нагадаємо, що за результатами сезону-2024/2025 "зелено-білі" вперше в історії вилетіли з УПЛ. Після першої частини нинішньої кампанії вони посідають дев'яте місце в Першій лізі.