Думаю, команди вже не буде: футболіст Ворскли – про фінансові проблеми клубу
Захисник полтавської Ворскли Вадим Червак відреагував на інформацію щодо паузи в роботі клубу.
Його слова передає Tribuna.com.
Оборонець вважає, що полтавський колектив не відновить участь у чемпіонаті Першої ліги.
"Я зараз вдома, хворію, тому знаю тільки те саме, що і ви. Думаю, команди вже не буде, адже останній тиждень була ця ситуація з харчуванням (Ворскла скоротила харчування в команді).
Трансферний бан як був, так і є. І заборгованість теж, думаю, є, нічого не було погашено. Вони ж перед початком сезону якимось гравцям погасили, але потім знову були бани.
Тому не думаю, що борги погасили, адже якби зняли бани – було б нове підсилення", – сказав Червак.
Минулого сезону Ворскла вперше в історії вилетіли з УПЛ. Після першої частини нинішньої кампанії вони посідають дев'яте місце в Першій лізі.
Власником клубу є Костянтин Жеваго, який перебуває під санкціями Ради національної безпеки й оборони України, а також є фігурантом декількох кримінальних проваджень.
У лютому полтавський колектив отримав вже п'ятий трансферний бан від ФІФА за останні пів року. "Зелено-білим" заборонено реєструвати нових гравців протягом трьох наступних трансферних вікон.