Думаю, команди вже не буде: футболіст Ворскли – про фінансові проблеми клубу

Захисник полтавської Ворскли Вадим Червак відреагував на інформацію щодо паузи в роботі клубу.

Його слова передає Tribuna.com.

Оборонець вважає, що полтавський колектив не відновить участь у чемпіонаті Першої ліги.

"Я зараз вдома, хворію, тому знаю тільки те саме, що і ви. Думаю, команди вже не буде, адже останній тиждень була ця ситуація з харчуванням (Ворскла скоротила харчування в команді).

Трансферний бан як був, так і є. І заборгованість теж, думаю, є, нічого не було погашено. Вони ж перед початком сезону якимось гравцям погасили, але потім знову були бани.

Тому не думаю, що борги погасили, адже якби зняли бани – було б нове підсилення", – сказав Червак.