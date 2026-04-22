Сістерс знищили Ворсклу, Пантери обіграли Полісся у жіночій Вищій лізі

У середу, 22 квітня, відбулися три матчі в рамках жіночого чемпіонату України з футболу. У чемпіонській групі Сістерс Одеса завдали нищівної поразки багаторічному домінатору першості, Ворсклі.

В Групі вибування Полісся вдома програло уманським Пантерам, а поєдинок між Кривбасом і Ладомиром завершився внічию 1:1.

Чемпіонат України-2025/26, жінки

Чемпіонська група

Ворскла (Полтава) – Сістерс Одеса – 0:8 (0:5)

Голи: 0:1 – 25 Майбородіна, 0:2 – 32 Кольмеранес Піна, 0:3 – 35 Калініна, 0:4 – 38 Калініна (з пенальті), 0:5 – 44 Вороніна, 0:6 – 75 Майбородіна, 0:7 – 90 Прицина, 0:8 – 90+2 Осипян

Група вибування

Кривбас – Ладомир – 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 59 Ігнатенко, 1:1 – 81 Назаренко

Полісся – Пантери Умань – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Рошка, 0:2 – 51 Тихонова, 1:2 – 62 Корнацька

Нагадаємо, 18 квітня збірна України у матчі кваліфікації до ЧС-2027 програла Іспанії 0:5.