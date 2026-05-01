Ворскла виставила на продаж клубний автобус

Сергій Шаховець — 1 травня 2026, 13:25
Полтавська Ворскла, яка нині переживає фінансову кризу, продає клубний автобус.

Відповідне оголошення з'явилося на AUTO.RIA.

Транспортний засіб сірого кольору 2008 року випуску оцінили у 40 тисяч доларів.

Нагадаємо, що за підсумками сезону 2024/25 Ворскла покинула Українську Прем'єр-лігу. У поточному чемпіонаті команда виступає у Першій лізі.

У турнірній таблиці "зелено-білі" посідають 10-те місце, маючи в активі 10 очок. Через фінансові труднощі клуб розглядав варіант зняття з першості перед початком весняної частини чемпіонату.

У квітні 2026 року Ворскла отримала шостий бан на трансфери від ФІФА, який триватиме 9 років.

Наприкінці березня у керівництві "зелено-білих" відбулися зміни. Посаду генерального директора Ворскли обійняв Максим Герус, а Олег Лисак склав повноваження. Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго назвав ці події рейдерським захопленням.

