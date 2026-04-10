Полтава може провести наступний домашній матч у рідному місті – ЗМІ

Дебютант УПЛ СК Полтава може провести свій наступний домашній матч чемпіонату в Полтаві.

Про це повідомили в ефірі УПЛ-ТБ.

За інформацією джерела, наразі команда розпочала тренування на натуральних полях у Полтаві. До цього підопічні Павла Матвійченка та Ігоря Тимченка готувалися до поєдинків на штучному покритті.

Є велика ймовірність, що вже наступна гра Полтави в межах Української Прем'єр-ліги відбудеться в рідному місті.

Нагадаємо, що Полтава проводить дебютний сезон в УПЛ. Усі домашні поєдинки новачок елітного дивізіону грає у Кропивницькому на стадіоні імені С.Березкіна. Резервною ареною Полтава зареєструвала стадіон "Ворскла", що не сподобалося тодішньому віцепрезиденту "зелено-білих" Олегу Лисаку.

Зазначимо, що наступний домашній матч Полтава проведе в межах 26-го туру УПЛ проти Кривбасу. Базова дата матчів – 2 травня. Після 22-х зіграних поєдинків "містяни" посідають останнє 16-те місце в турнірній таблиці, маючи в активі 10 балів.