Полтава може провести наступний домашній матч у рідному місті – ЗМІ

Сергій Шаховець — 10 квітня 2026, 13:24
Полтава може провести наступний домашній матч у рідному місті – ЗМІ
Стадіон "Ворскла"
ФК Ворскла Полтава

Дебютант УПЛ СК Полтава може провести свій наступний домашній матч чемпіонату в Полтаві.

Про це повідомили в ефірі УПЛ-ТБ.

За інформацією джерела, наразі команда розпочала тренування на натуральних полях у Полтаві. До цього підопічні Павла Матвійченка та Ігоря Тимченка готувалися до поєдинків на штучному покритті.

Є велика ймовірність, що вже наступна гра Полтави в межах Української Прем'єр-ліги відбудеться в рідному місті.

Нагадаємо, що Полтава проводить дебютний сезон в УПЛ. Усі домашні поєдинки новачок елітного дивізіону грає у Кропивницькому на стадіоні імені С.Березкіна. Резервною ареною Полтава зареєструвала стадіон "Ворскла", що не сподобалося тодішньому віцепрезиденту "зелено-білих" Олегу Лисаку.

Зазначимо, що наступний домашній матч Полтава проведе в межах 26-го туру УПЛ проти Кривбасу. Базова дата матчів – 2 травня. Після 22-х зіграних поєдинків "містяни" посідають останнє 16-те місце в турнірній таблиці, маючи в активі 10 балів.

Читайте також :
Битва за лідерство, останній шанс Металіста 1925 і боротьба за Європу: анонс 23 туру УПЛ
СК Полтава Чемпіонат України, УПЛ Ворскла Полтава

СК Полтава

Полтава – Полісся: пряма LIVE-трансляція матчу УПЛ
Полтава – Полісся: де дивитися матч 23-го туру УПЛ
Полтава відсторонила двох гравців основного складу
Це вперше у моїй кар'єрі: Шаран – про втрачену перемогу над Полтавою у 22 турі УПЛ
Неймовірний камбек Полтави затьмарив дебют Шарана в Олександрії

