Повернення "Полтавського Мальдіні": Чеснаков став спортивним директором Ворскли

Полтавська Ворскла оголосила про повернення до структури клубу свого колишнього капітана Володимира Чеснакова.

Про це повідомила пресслужба "зелено-білих".

Чеснаков погодився стати спортивним директором клубу.

"Повернення Володимира Чеснакова до структури Ворскли – це той випадок, коли фраза "серце клубу на місці" звучить максимально влучно. Відповідь на пропозицію генерального директора "біло-зелених" Максима Гаруса не змусила довго чекати. Від сьогодні в кріслі спортивного директора наш "Полтавський Мальдіні", – йдеться у повідомленні пресслужби.

У клубі сподіваються, що авторитет Чеснакова допоможе команді в складні часи. Присутність Володимира додасть Ворсклі впевненості в майбутньому.

Зазначимо, що Володимир Чеснаков усю футбольну кар'єру провів у Ворсклі. Захисник зіграв 416 матчів та забив 17 голів за рідну команду. Влітку 2024 року Чеснаков оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, що перед початком другої частини чемпіонату в Першій лізі сезону-2025/26 у Ворскли виникли серйозні фінансові проблеми. Клуб розглядав варіант зняття з першості.

Наприкінці березня у керівництві "зелено-білих" відбулися зміни. Посаду генерального директора Ворскли обійняв Максим Герус, а Олег Лисак склав повноваження. Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго назвав ці події рейдерським захопленням.