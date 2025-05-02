Клуб УПЛ отримав другий трансферний бан від ФІФА

Полтавська Ворскла отримала другий трансферний бан від ФІФА.

Про це йдеться на сайті організації.

Чергову заборону на представника УПЛ було накладено вчора, 30 квітня.

Полтавська команда не зможе реєструвати нових гравців протягом трьох наступних трансферних вікон.

Вперше клуб отримав аналогічний трансферний бан 8 квітня цього року.

Нагадаємо, що у лютому цього року РНБО запровадила санкції проти почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго. Пізніше його майно за ініціативою ДБР передали до АРМА.

Нещодавно віцепрезидент команди Олег Лисак назвав річний бюджет полтавського клубу.

У 26 турі Ворскла в домашньому матчі обіграла рівненський Верес. Завдяки перемозі полтавська команда перервала серію з чотирьох поразок поспіль. Наразі клуб посідає 13-те місце (зона перехідних матчів) з 24 очками в активі.