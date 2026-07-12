ФІФА може розширити чемпіонат світу до 64 команд

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив про готовність організації розглянути можливість розширення чемпіонату світу до 64 збірних.

Про це повідомляє Bluewin.

Посадовець задоволений побаченим на ЧС-2026, у якому вперше бере участь 48 команд. Він вважає, що збільшення кількості учасників стало правильним рішенням.

"Турнір за участю 48 збірних вийшов дуже успішним. Усі команди продемонстрували високий рівень гри. Збірні з кожного континенту забивали голи та набрали щонайменше одне очко. 9 із 10 африканських команд вийшли до плейоф. На попередньому чемпіонаті світу Африку представляли лише п'ять збірних. Це ще раз підтверджує, наскільки важливо надати шанс усім командам і дати їм можливість зіграти на Мундіалі", – сказав Інфантіно.

У президента ФІФА уточнили, чи може кількість учасників збільшитись до 64, про що почали з'являтись розмови. Він підтвердив, що такий розвиток подій є цілком реальним:

"Безумовно, після завершення нинішнього чемпіонату світу це питання буде розглянуто. Під час організації світової першості важливо враховувати інтереси не лише Європи та Південної Америки, а й усього світу. Кожна країна повинна мати можливість втілити мрію про участь у Мундіалі. Ви самі бачите, що рівень національних команд надзвичайно високий і продовжує зростати в усьому світі. Якщо не надавати невеликим країнам шанс зіграти на чемпіонаті світу, у них не буде достатнього стимулу для подальшого розвитку".

Зазначимо, що наразі визначились уже три півфіналісти ЧС-2026. До Франції та Іспанії напередодні додалась збірна Англії, яка в додатковий час переграла Норвегію.

Підопічні Томаса Тухеля в наступній стадії турніру зіграють проти переможця пари Аргентина – Швейцарія. Майбутнє протистояння відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.