ФІФА перерахувала 30% доходів Аргентини за ЧС-2022 фірмі з Маямі – Моліна

ФІФА перерахувала 30 відсотків доходів Асоціації футболу Аргентини від чемпіонату світу-2022 на рахунки американської компанії під назвою TourProdEnter, яка не має жодного стосунку до футболу.

Про це повідомляє журналіст Ромен Моліна.

За його інформацією, ця сума становила понад 42 мільйони євро із загальних 300 мільйонів сукупного доходу, який аргентинська асоціація отримала завдяки переможному для "Альбіселесте" мундіалю.

Договір про передачу цих коштів був підписаний ще за 9 днів до фіналу світової першості, яка проходила в Катарі у 2022 році.

Раніше видання CBS Sports інформувало, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розпочало слідство щодо діяльності Аргентинської федерації футболу на території Сполучених Штатів Америки.

Мета цього слідства – з'ясувати, чи був зв'язок між компанією TourProdEnter, яка розташована в Маямі, та аргентинськими спортивними чиновниками.

За даними аргентинської газети La Nacion, правоохоронні органи США досліджують ймовірні перекази Аргентинської федерації футболу, які пройшли через фінансову систему Америки. Ця сума сягає 317 мільйонів доларів, 57 млн з яких не мали чіткої мети переказу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЄФА хоче позбавити Джанні Інфантіно посади президента ФІФА.