УЄФА може висунути польського юриста в кандидати на посаду президента ФІФА

Країни-члени УЄФА визначилися зі своїм кандидатом, якого планують висунути на наступних виборах президента ФІФА.

Про це повідомляє GiveMeSport.

За їхньою інформацією, кандидатом від Європи, ймовірно, стане польський юрист і бізнесмен Даріуш Міодускі. Він є власником варшавської Легії. Кандидатуру Міодускі найактивніше підтримують федерації Боснії і Герцеговини, Норвегії, Швеції, Німеччини та Іспанії.

Також європейські країни були готові підтримати кандидатуру власника ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі, проте він сам не має амбіцій стати президентом ФІФА. Потенційними суперниками Міодускі можуть стати Віктор Монтальяні від зони КОНКАКАФ і Патріс Мотсепе від Африки.

Нагадаємо, наступні вибори президента ФІФА відбудуться у березні 2027 року. Раніше повідомлялося про те, що країни УЄФА незадоволені діяльністю чинного глави ФІФА Джанні Інфантіно та шукають способи змістити його з посади на наступних виборах.