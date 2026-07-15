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УЄФА може висунути польського юриста в кандидати на посаду президента ФІФА

Олег Дідух — 15 липня 2026, 15:32
УЄФА може висунути польського юриста в кандидати на посаду президента ФІФА
Даріуш Міодускі
Getty Images

Країни-члени УЄФА визначилися зі своїм кандидатом, якого планують висунути на наступних виборах президента ФІФА.

Про це повідомляє GiveMeSport.

За їхньою інформацією, кандидатом від Європи, ймовірно, стане польський юрист і бізнесмен Даріуш Міодускі. Він є власником варшавської Легії. Кандидатуру Міодускі найактивніше підтримують федерації Боснії і Герцеговини, Норвегії, Швеції, Німеччини та Іспанії.

Також європейські країни були готові підтримати кандидатуру власника ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі, проте він сам не має амбіцій стати президентом ФІФА. Потенційними суперниками Міодускі можуть стати Віктор Монтальяні від зони КОНКАКАФ і Патріс Мотсепе від Африки.

Нагадаємо, наступні вибори президента ФІФА відбудуться у березні 2027 року. Раніше повідомлялося про те, що країни УЄФА незадоволені діяльністю чинного глави ФІФА Джанні Інфантіно та шукають способи змістити його з посади на наступних виборах.

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