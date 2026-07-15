ФІФА планує запровадити покарання футболістам та тренерам, які критикували суддівство під час ЧС-2026

ФІФА має намір запровадити санкції проти футболістів та тренерів, які висловлювали критику, спрямовану проти суддів, під час чемпіонату світу-2026 після його закінчення.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, аналогічну методику Міжнародна федерація футболу застосувала після попередньої світової першості в Катарі. Ступінь важкості покарання буде ґрунтуватися на звітах окремих арбітрів та інших факторах, які організація вважатиме значущими.

У зоні ризику ймовірних санкцій перебувають головний тренер збірної Англії Томас Тухель, який розкритикував рішення арбітра в матчі 1/8 фіналу мундіалю проти Мексики вилучити з поля Джарелла Квансу, та центрбек збірної Швейцарії Мануель Аканджі, котрий висловив нерозуміння щодо вердиктів арбітра в матчі чвертьфіналу проти Аргентини.

Також у цьому списку є наставник національної команди Єгипту Хоссам Хассан та нападник "Фараонів" Мостафа Зіко через те, що вони висловлювали невдоволення рівнем арбітражу поєдинку 1/8 фіналу проти Аргентини, натякаючи на прихильність рефері до "Альбіселесте".

Нагадаємо, що напередодні матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між США та Бельгією дисциплінарний комітет ФІФА призупинив дискваліфікацію нападника "смугасто-зіркових" Фоларіна Балогуна, що дозволило футболісту взяти участь у грі. Президент США Дональд Трамп публічно подякував ФІФА за це рішення.

Згодом президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив розмову з Трампом, але заперечив будь-яке втручання американського лідера у дисциплінарне провадження щодо Балогуна.

Рішення ФІФА викликало критику з боку УЄФА, де заявили, що такі дії футбольної організації перетнули "червоні лінії" чесної гри.