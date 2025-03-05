Майно власника Ворскли за ініціативою ДБР передали до АРМА

Майно власника Ворскли Костянтина Жеваго за ініціативою Державного бюро розслідувань передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Про це повідомляє сайт ДБР.

Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА корпоративних прав 16 підприємств, які входять в орбіту олігарха. Серед них й 49,5% статутного капіталу ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Окрім того, під арешт потрапили 26 об’єктів нерухомості, 14 майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир та яхта.

Зазначимо, що бюро повідомило Жеваго про підозру у розтраті 113 мільйонів доларів із банку "Фінанси та Кредит". Вищий антикорупційний суд заочно заарештував 51-річного бізнесмена, який увесь цей час переховується за кордоном.

Раніше Жеваго разом з низкою інших бізнесменів потрапив під санкції РНБО.