Ворскла оголосила про відхід Максимова після історичного вильоту з УПЛ

Полтавська Ворскла звільнила головного тренера Юрія Максимова після вильоту команди з Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець не буде працювати з колективом у наступному сезоні. Наразі агент 56-річного українського фахівця погоджує деталі фіналізації його контракту із "зелено-білими".

"Я точно не залишусь. Я не виконав своє завдання. Хотів би попросити вибачення у вболівальників за те, що сталося. Ми вилетіли дуже прикро, і так не мало бути ... ", – пресслужба клубу наводить слова самого Максимова, які він сказав у телефонній розмові з журналістом Владиславом Власенком.

Нагадаємо, Максимов вдруге очолив полтавський клуб у жовтні 2024 року. Його контракт був розрахований до літа 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Ворскла, яка за підсумками сезону вперше в історії вилетіла з Української Прем'єр-ліги і перебуває у серйозній фінансовій кризі, може втратити професійний статус.

Також неоднозначну відповідь щодо майбутнього команди дав віцепрезидент клубу Олег Лисак.

Зазначимо, що крім фінансових проблем та пониження у класі на клуб також накладено трансферний бан від ФІФА за борги перед колишніми гравцями.