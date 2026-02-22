Воротар Аякса оцінив вплив Зінченка на команду з перших днів після трансферу

Воротар Аякса Мартен Пас прокоментував жахливу травму Олександра Зінченка, через яку українець більше не зіграє в нинішньому сезоні.

Його слова цитує Ajax Showtime.

Голкіпер збірної Індонезії, який також став гравцем амстердамців у зимове трансферне вікно, заявив, що Зінченко зі старту почав проявляти свої лідерські якості. Йому дуже шкода, що Олександр опинився в лазареті на тривалий час.

"Я приїхав сюди з Алексом. Ми разом поїхали на матч з Ексельсіором та жили в готелі. Його прощальна промова також мала велике значення, але ми повинні продовжувати. Ми знаємо, яка наша мета: пряма кваліфікація до Ліги чемпіонів. Це було сюрреалістично, бо перед матчем проти Фортуни Сіттард він також виголосив чудову промову, яка допомогла нам вийти з роздягальні з чудовим настроєм. Все, що він говорить, абсолютно вірно. Видно, що він справді хороший хлопець, і я був дуже засмучений", – сказав Пас.

Зазначимо, що Олександр Зінченко перейшов в Аякс з Арсенала 1 лютого 2026 року. Він підписав з амстердамцями короткостроковий контракт до кінця сезону.

У складі нідерландського гранда українець встиг провести лише 20 хвилин на полі. Напередодні він переніс операцію на коліні.

Футболіст уже попрощався з командою. Де Зінченко продовжуватиме кар'єру після відновлення, наразі невідомо.