Зінченко через травму покинув поле у матчі з Фортуною: підозра на "хрести"

Український захисник Аякса Олександр Зінченко не зміг дограти поєдинок 23-го туру чемпіонату Нідерландів проти Фортуни, пішовши через травму з поля вже на 6-й хвилині.

29-річний українець отримав ушкодження робочої лівої ноги й згодом був замінений на Овена Вейндала.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк, проаналізувавши епізод, зазначив, що під час стику відбулося западання коліна всередину (вальгусна деформація), яке часто супроводжує важкі травми коліна. Наразі розглядаються розрив передньої хрестоподібної зв'язки. У такому разі футболіст може вибути на термін від 8 до 12 місяців.

Травма захисника викликає занепокоєння у контексті майбутніх матчів національної збірної. Вже за місяць, 26 березня 2026 року о 21:45, на Україну чекає важливий поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу проти Швеції.

Нагадаємо, що українець дебютував за новий клуб у грі 22 туру нідерландської Ередивізі проти АЗ Алкмар. Зінченко вийшов на заміну на 76-й хвилині зустрічі, яка закінчилась нічиєю 1:1.

Після поєдинку головний тренер Аякса Фред Грім оцінив дебют зимового новачка збірної України. Олександр також прокоментував свій перший матч за амстердамський гранд.

Відзначимо, що Зінченко приєднався до "божих синів" 1 лютого 2026 року, уклавши угоду до кінця поточного сезону-2025/26.