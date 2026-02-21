Влада Зінченко милим фото підтримала футболіста після важкої операції на коліні

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, Влада, зворушливо підтримала коханого після складної операції на коліні.

Влада опублікувала в соцмережах ніжне фото, де обіймає чоловіка, який лежить на лікарняному ліжку.

Кохана гравця замість слів просто поставила емодзі із серцем, натякаючи на любов і підтримку, якої наразі потребує Олександр у таких непростий період.

Нагадаємо, Зінченко отримав травму коліна на початку домашнього матчу проти Фортуна Сіттард (1:1) на стадіоні Йоган Кройф Арена, через що вибув на тривалий період.

Футболіст точно не допоможе своїй команді до завершення сезону, а також пропустить важливий матч збірної України у плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 проти збірна Швеції з футболу, який відбудеться 26 березня.

Напередодні український захисник переніс хірургічне втручання. Операція пройшла напередодні, і тепер на Зінченка чекає тривалий період реабілітації.