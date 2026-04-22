Зінченко повертається після травми: українець показав тренування із зірковими футболіста

Український півзахисник Олександр Зінченко, який виступає за Аякс, опублікував новий допис у соцмережах, де показав процес відновлення після серйозної травми коліна.

На відео 29-річний футболіст працює у тренажерному залі, а також виконує бігові вправи, поступово повертаючись до повноцінних навантажень.

Окрім тренувального процесу, Зінченко поділився і світлиною, на якій він зображений разом із відомими футболістами – Едіном Джеко та Марко Арнаутовичем, які мають за плечима виступи за провідні європейські клуби.

Нагадаємо, Зінченко в зимове трансферне вікно став гравцем Аякса, з яким підписав контракт до кінця сезону-2025/26. Вже у своєму другому матчі за амстердамців він травмувався, через що не зіграє до кінця нинішньої кампанії.

Українець у лютому переніс операцію, наразі гравець відновлюється від травми.