Зінченко повертається після травми: українець показав тренування із зірковими футболіста
Український півзахисник Олександр Зінченко, який виступає за Аякс, опублікував новий допис у соцмережах, де показав процес відновлення після серйозної травми коліна.
На відео 29-річний футболіст працює у тренажерному залі, а також виконує бігові вправи, поступово повертаючись до повноцінних навантажень.
Окрім тренувального процесу, Зінченко поділився і світлиною, на якій він зображений разом із відомими футболістами – Едіном Джеко та Марко Арнаутовичем, які мають за плечима виступи за провідні європейські клуби.
Нагадаємо, Зінченко в зимове трансферне вікно став гравцем Аякса, з яким підписав контракт до кінця сезону-2025/26. Вже у своєму другому матчі за амстердамців він травмувався, через що не зіграє до кінця нинішньої кампанії.
Українець у лютому переніс операцію, наразі гравець відновлюється від травми.