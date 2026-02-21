"Це багато говорить про нього як про людину": тренер Аякса заявив, що Зінченко залишив команду

Наставник Аякса Фред Грім розповів, що Олександр Зінченко попрощався з командою.

Його слова цитує Voetbal Primeur.

Нідерландський спеціаліст підтвердив, що український футболіст проходитиме реабілітацію не в Амстердамі після травми, яку він отримав лише у другому матчі у складі Аякся.

"Зінченко попрощався з нами, і це був досить емоційний момент. Його реабілітація проходитиме не в Амстердамі. Розчарування – ось що відчувається. Коли я говорив із ним, він відчував дуже сильну провину через травму. Це багато говорить про нього як про людину", – заявив Грім.

Зазначимо, що Зінченко отримав травму коліна в поєдинку проти Фортуни. Він уже переніс операцію й попереду на нього очікує тривале відновлення.

Скільки залишатиметься гравець поза футбольним полем наразі невідомо. Проте в нинішньому сезоні він більше точно не зіграє, а за попереднім прогнозом спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, відновлення може тривати 10-12 місяців.