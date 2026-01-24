Українська правда
Скоро побачимось: Вордлі прийняв виклик Ф'юрі

Олександр Булава — 24 січня 2026, 19:40
Скоро побачимось: Вордлі прийняв виклик Ф'юрі
Фабіо Вордлі
Володар титулу WBO в суперважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) заявив, що готовий прийняти пропозицію про бій від Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це боксер повідомив під дописом Тайсона в Instagram.

Ф'юрі розглядає Вордлі, як заміну Ентоні Джошуа, який не зможе провести бій після трагічної ДТП, в якій загинуло двоє його тренерів.

"Бажаю успіхів у поверненні, Циганський королю! Скоро побачимося", – написав Вордлі.

Фабіо мав статус тимчасово чемпіона WBO після перемоги над Джозефом Паркером, однак через відмову українського чемпіона Олександра Усика від титулу, його підвищили до повноцінного чемпіона цієї організації.

Нагадаємо, Тайсон після двох поспіль поразок від Олександра Усика вирішив завершити кар'єру, проте вже неодноразово лунали заяви про можливе повернення боксера. І напередодні Ф'юрі оголосив про відновлення кар'єри.

Тайсон Ф'юрі Фабіо Вордлі

Фабіо Вордлі

