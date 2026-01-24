Українська правда
Цей бій якого ви хочете: Ф'юрі підшукав заміну Джошуа

Олександр Булава — 24 січня 2026, 16:52
Цей бій якого ви хочете: Ф'юрі підшукав заміну Джошуа
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34‑2‑1, 24 КО) розглядає володаря титулу WBO Фабіо Вордлі (20‑0‑1, 19 КО) як потенційного суперника.

Про це боксер розповів в Instagram.

Пріоритетом для британця є бій проти Ентоні Джошуа, однак через смертельну ДТП, у якій загинули двоє тренерів Ей Джея, наразі невідомо, коли він зможе повернутися на ринг.

"Як я вже казав, подивимось, як я виглядатиму у своєму бою після повернення.

А потім, у 2026 році, це буде хорошим варіантом для мене, щоб спробувати стати триразовим чемпіоном у надважкій вазі. У Вордлі теж незабаром буде важкий бій.

Я знаю, якого бою ви всі хочете, але зараз я не називатиму його імені з поваги, оскільки він у жалобі. Якщо він не збирається продовжувати кар'єру в боксі, я хотів би, щоб Big Fab став для мене великим випробуванням, це також було б грандіозним видовищем!

2026 рік – рік нашого Господа Ісуса Христа", – написав Фʼюрі.

Нагадаємо, Тайсон після двох поспіль поразок від Олександра Усика вирішив завершити кар'єру, проте вже неодноразово лунали заяви про можливе повернення боксера. І напередодні Ф'юрі оголосив про відновлення кар'єри.

Раніше менеджер британця Спенсер Браун заявив, що Тайсон повернеться на ринг у квітні.

