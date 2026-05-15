Я йду за своїм поясом: Вордлі – про реванш з Дюбуа

Колишній чемпіон у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) заявив, що буде ще більш вмотивованим на реванш з володарем поясу WBO Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО).

Його слова передає Sky Sports.

"Світ боксу знає мій характер, і суботній вечір без жодного сумніву це підтвердив. Це був бій, який увійде в історію, але я припустився кількох помилок, які виправлю в реванші. Вітаю Даніеля, але я йду за тобою… і за своїм поясом!", – заявив Вордлі.

Напередодні було оголошено про бій-реванш, який відбудеться пізніше цього року.

Нагадаємо, що їхнє перше очне протистояння відбулось 9 травня. "Динаміт" переміг технічним нокаутом в 11 раунді в битві за пояс WBO.